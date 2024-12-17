Що носити цієї зими 2025 — базові речі француженок, фото

Стильні дівчата. Фото: Freepik

Париж — місто, де вулична мода завжди на крок попереду. Кожен сезон парижанки вміють поєднувати стиль і практичність так, що хочеться заглядати у їхні шафи й надихатися. Зараз, коли на вулицях холодно, є 5 речей, які просто необхідні для кожної модниці, щоб мати елегантний вигляд й відчувати себе комфортно.

Сайт ЛюксФМ розповів про це детальніше.

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Леопардова шуба

Шуба зі штучного хутра з леопардовим принтом — це вже не просто тренд, а класика, що не виходить з моди. Попри яскравий і трохи зухвалий малюнок, така річ неймовірно універсальна. Парижанки носять її з джинсами, спідницями й навіть елегантними сукнями, роблячи кожен образ трохи екстравагантним, але водночас позачасовим.

Леопардова шуба. Фото: Instagram

Светри з високим горлом

Теплі й затишні светри з високим горлом — це маст-хев на зиму. Парижанки люблять поєднувати їх не тільки з улюбленими джинсами, але й зі спідницями різної довжини. Такий светр не лише додає стилю, але й дбає про те, щоб зберегти тепло у вітряні дні. Мінімум аксесуарів, максимум комфорту — головне правило.

Светр з високим горлом. Фото: Instagram

Джинси прямого крою

Прямі джинси — ще одна незамінна річ у зимовому гардеробі парижанок. Ця модель настільки універсальна, що її можна носити з будь-чим: від светрів до класичних пальт. Найкращий вигляд вони мають у парі з чорними ботильйонами або кросівками. Сині відтінки деніму додають образу простоти та невимушеності, якої так прагнуть француженки.

Прямі джинси в образі. Фото: Instagram

Чоботи до коліна

Якщо раніше чоботи на товстій підошві викликали сумніви, то цього року вони стали улюбленцями парижанок. Особливо популярні класичні чорні моделі на підборах різної висоти. Їх носять як з повсякденними образами вдень, так і з вишуканими сукнями ввечері. Ці чоботи роблять ноги стрункішими й додають образу завершеності.

Чоботи до коліна. Фото: Instagram

Вовняне пальто

Без теплого вовняного пальта не обійтися жодній парижанці. Цього сезону вони надають перевагу стриманим темним відтінкам: чорному, коричневому, хакі чи бежевому. Найкраще таке пальто виглядає в поєднанні з прямими джинсами, класичними штанами й стильними аксесуарами. Воно не просто захищає від холоду, а додає будь-якому образу елегантності.

Вовняне пальто. Фото: Instagram

Парижанки знову довели, що стиль — це не про кількість речей у шафі, а про вміння правильно їх поєднувати. Ці п'ять елементів гардероба допоможуть залишатися у тренді, навіть коли за вікном мороз і вітер.

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