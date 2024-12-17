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В чем ходят француженки этой зимой — стильные базовые вещи

17 декабря 2024 19:35
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Что носить этой зимой 2025 — базовые вещи француженок.
Стильные девушки. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Париж — город, где уличная мода всегда на шаг впереди. Каждый сезон парижанки умеют совмещать стиль и практичность так, что хочется заглядывать в их шкафы и вдохновляться. Сейчас, когда на улицах холодно, есть 5 вещей, которые просто необходимы для каждой модницы, чтобы выглядеть элегантно и чувствовать себя комфортно.

Сайт ЛюксФМ рассказал об этом подробнее.

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Леопардовая шуба

Шуба из искусственного меха с леопардовым принтом — это уже не просто тренд, а не выходящая из моды классика. Несмотря на яркий и немного дерзкий рисунок, такая вещь невероятно универсальна. Парижанки носят ее с джинсами, юбками и даже элегантными платьями, делая каждый образ немного экстравагантным, но одновременно вневременным.

Француженки любят леопардовый принт
Леопардовая шуба. Фото: Instagram

Свитера с высоким горлом

Теплые и уютные свитера с высоким горлом — это маст-хэв на зиму. Парижанки любят совмещать их не только с любимыми джинсами, но и с юбками разной длины. Такой свитер не только добавляет стиля, но и заботится о том, чтобы сохранить тепло в ветреные дни. Минимум аксессуаров, максимум комфорта — главное правило.

Cветры с высокой горловиной в тренде этой зимой
Свитер с высоким горлом. Фото: Instagram

Джинсы прямого кроя

Прямые джинсы — еще одна незаменимая вещь в зимнем гардеробе парижанок. Эта модель настолько универсальна, что ее можно носить с чем-либо: от свитеров до классических пальто. Лучше всего они выглядят в паре с черными ботильонами или кроссовками. Синие оттенки денима придают образу простоты и непринужденности, к которой так стремятся француженки.

Прямые джинсы – это универсальная вещь
Прямые джинсы в образе. Фото: Instagram

Сапоги до колена

Если раньше сапоги на толстой подошве вызывали сомнения, то в этом году они стали любимцами парижанок. Особенно популярны классические черные модели на каблуке разной высоты. Их носят как с повседневными образами днем, так и с изысканными платьями вечером. Эти сапоги делают ноги более стройными и придают образу завершенности.

Сапоги до колен идеально подходят почти к любому образу.
Сапоги до колена. Фото: Instagram

Шерстяное пальто

Без теплого шерстяного пальто не обойтись ни одной парижанке. В этом сезоне они предпочитают сдержанные темные оттенки: черный, коричневый, хаки или бежевый. Лучше всего такое пальто смотрится в сочетании с прямыми джинсами, классическими брюками и стильными аксессуарами. Оно не просто защищает от холода, а придает любому образу элегантности.

Шерстяное пальто - стильная и теплая верхняя одежда
Шерстяное пальто. Фото: Instagram

Парижанки снова доказали, что стиль — это не о количестве вещей в шкафу, а об умении правильно их совмещать. Эти пять элементов гардероба помогут оставаться в тренде, даже когда за окном мороз и ветер.

Раньше мы писали о том, какая рубашка из 90-х возвращается в моду и с какими вещами ее можно комбинировать.

Также мы сообщали, какие свитера следует носить этой зимой, чтобы быть в тренде.

Франция мода одежда вещи стиль

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