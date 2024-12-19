Стильні образи з головним кольором 2025 — які речі варто мати

Дівчина в образі трендового кольору. Фото: Freepik

Нещодавно Інститут кольору оголосив головний відтінок наступного року — насичений і теплий Mocha Mousse. Це колір, який асоціюється з ароматною кавою, молочним шоколадом і затишними зимовими вечорами. Такий відтінок стане справжньою знахідкою для тих, хто цінує комфорт і гармонію в образах.

Cтилістка Олена Шевченко розповіла в Instagram, які речі в трендовому кольорі варто мати у своєму гардеробі.

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Чому Mocha Mousse такий особливий

Цей відтінок належить до базових кольорів і легко поєднується як з нейтральними тонами (білим, чорним, сірим), так і з яскравими акцентами. Він додає образу стриманої елегантності й робить будь-який лук дорожчим на вигляд.

Mocha Mousse підходить для всіх сезонів, тому його можна носити не лише взимку, а й весною чи восени. Універсальність кольору робить його ідеальним вибором для пальт, кардиганів, суконь, а також аксесуарів.

Пальто в трендовому кольорі. Фото з Instagram

Як додати Mocha Mousse у свій стиль

Експерти радять почати з базових речей у цьому відтінку:

Пальто чи кардиган : чудовий мають вигляд як у монохромному стилі, так і в поєднанні з контрастними кольорами.

: чудовий мають вигляд як у монохромному стилі, так і в поєднанні з контрастними кольорами. Сукня : стане основою гардероба, доповнюючи як повсякденний, так і святковий образ.

: стане основою гардероба, доповнюючи як повсякденний, так і святковий образ. Аксесуари: сумка, ремінь чи взуття в цьому відтінку підкреслять ваш стиль і гармонійно завершать лук.

Взуття. Фото з Instagram

Не бійтеся експериментувати з текстурами. Поєднуйте кашемір, шкіру чи оксамит для створення ефектних образів. Наприклад, шкіряні штани Mocha Mousse у комбінації з кашеміровим светром виглядатимуть стильно й сучасно.

Головний тренд 2025 року — монохром

Образи в одному кольорі завжди виглядають дорого та стримано. Ви можете обрати тренч чи жакет і додати до них штани або спідницю в тон. Такий підхід дозволить створити цілісний і завершений вигляд.

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