Модні і універсальні речі зими 2025 — список хітів від Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот відео

Український дизайнер Андре Тан продовжує дивувати своїх фанатів корисними модними порадами. Цього разу він поділився головними трендами сезону, які стануть незамінними для тих, хто хоче бути в центрі модних тенденцій.

Відповідний пост Андре Тана з'явився на його сторінці в Instagram.

Читайте також:

Які речі будуть в тренді зимою 2025

Шуби з екохутра

Андре радить звернути увагу на шуби, які так полюбляли наші мами й бабусі в 80-х і 90-х. Тепер цей стиль знову актуальний. Вони додають образу нотку розкоші й водночас залишаються етичним вибором.

Коричнева екошуба. Фото з Instagram

Коричневий — король сезону

Червоний та бордовий поступаються своїми позиціями, а на перше місце виходить благородний коричневий. Дизайнер наголошує, що цей колір робить будь-яку річ елегантною. Замшеві коричневі чоботи або сумка цього сезону просто мастхев.

Коричнева сумка. Фото з Instagram

Об’ємні шарфи та палантини

Мода на об’єм не здає позицій. Великий шарф чи палантин, підібраний у тон верхнього одягу, не тільки зігріє, а й стане стильним акцентом у вашому образі.

Коричнева шапка. Фото з Instagram

Замшеві аксесуари

Замша залишається в тренді й взимку. Якщо замшеве взуття для вас не дуже практичне, оберіть аксесуари — сумку, рукавички або шапку. Це має стильний вигляд і додасть вашому вигляду шарму.

Замшеві уггі. Фото з Instagram

Приталені піджаки та пальта

Ретро-стиль знову на піку популярності. Витончені силуети приталених пальт і піджаків допоможуть створити жіночний образ. А завершити його можна чоботами-трубами — з підборами чи без, залежно від вашого настрою.

Приталений піджак. Фото з Instagram

Відзначимо, що Андре Тан не тільки створює колекції, але й допомагає розібратися в моді. Його поради — це шанс завжди виглядати стильно і впевнено, незалежно від погоди за вікном.

Раніше ми писали про те, що Андре Тан розповів, для яких заходів підійдуть білі речі.

Також ми повідомляли, які речі варто мати у своєму гардеробі в 2025 році.