Модні і універсальні речі зими 2025 — список хітів від Андре Тана

Андре Тан назвав наймодніші речі зими 2025 року
Український дизайнер Андре Тан продовжує дивувати своїх фанатів корисними модними порадами. Цього разу він поділився головними трендами сезону, які стануть незамінними для тих, хто хоче бути в центрі модних тенденцій.
Відповідний пост Андре Тана з'явився на його сторінці в Instagram.
Які речі будуть в тренді зимою 2025
Шуби з екохутра
Андре радить звернути увагу на шуби, які так полюбляли наші мами й бабусі в 80-х і 90-х. Тепер цей стиль знову актуальний. Вони додають образу нотку розкоші й водночас залишаються етичним вибором.
Коричневий — король сезону
Червоний та бордовий поступаються своїми позиціями, а на перше місце виходить благородний коричневий. Дизайнер наголошує, що цей колір робить будь-яку річ елегантною. Замшеві коричневі чоботи або сумка цього сезону просто мастхев.
Об’ємні шарфи та палантини
Мода на об’єм не здає позицій. Великий шарф чи палантин, підібраний у тон верхнього одягу, не тільки зігріє, а й стане стильним акцентом у вашому образі.
Замшеві аксесуари
Замша залишається в тренді й взимку. Якщо замшеве взуття для вас не дуже практичне, оберіть аксесуари — сумку, рукавички або шапку. Це має стильний вигляд і додасть вашому вигляду шарму.
Приталені піджаки та пальта
Ретро-стиль знову на піку популярності. Витончені силуети приталених пальт і піджаків допоможуть створити жіночний образ. А завершити його можна чоботами-трубами — з підборами чи без, залежно від вашого настрою.
Відзначимо, що Андре Тан не тільки створює колекції, але й допомагає розібратися в моді. Його поради — це шанс завжди виглядати стильно і впевнено, незалежно від погоди за вікном.
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