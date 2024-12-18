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Андре Тан назвал самые модные вещи зимы 2025 года

18 декабря 2024 11:18
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные и универсальные вещи зимы 2025 – список хитов от Андре Тана
Андре Тан. Фото: Скриншот видео
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Украинский дизайнер Андре Тан продолжает изумлять своих фанатов полезными модными советами. В этот раз он поделился главными трендами сезона, которые станут незаменимы для тех, кто хочет быть в центре модных тенденций.

Соответствующий пост Андре Тана появился на его странице в Instagram.

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Шубы из экомеха

Андре советует обратить внимание на шубы, которые так любили наши мамы и бабушки в 80-х и 90-х. Теперь этот стиль снова актуален. Они придают образу нотку роскоши и одновременно остаются нравственным выбором.

Экошуба одна из трендовых вещей этого сезона
Коричневая экошуба. Фото с Instagram

Коричневый — король сезона

Красный и бордовый уступают свои позиции, а на первое место выходит благородный коричневый. Дизайнер отмечает, что этот цвет делает любую вещь изящной. Замшевые коричневые сапоги или сумка этого сезона просто мастхэв.

Коричневый – главный цвет сезона
Коричневая сумка. Фото с Instagram

Объемные шарфы и палантины

Мода на объем не сдает позиции. Большой шарф или палантин, подобранный в тон верхней одежды, не только согреет, но и станет стильным акцентом в вашем образе.

Шапку лучше подбирать в тон к верхней одежде.
Коричневая шапка. Фото с Instagram

Замшевые аксессуары

Замша остается в тренде и зимой. Если замшевая обувь для вас не очень практична, выберите аксессуары — сумку, перчатки или шапку. Это выглядит стильно и придаст вашему виду шарма.

Замшевая обувь пользуется спросом этой зимой
Замшевые угги. Фото с Instagram

Приталенные пиджаки и пальто

Ретро-стиль снова на пике популярности. Изящные силуэты приталенных пальто и пиджаков помогут создать женственный образ. А завершить его можно сапогами-трубами — с каблуками или без, в зависимости от вашего настроения.

Приталенные пиджаки подойдут любому стилю
Приталенный пиджак. Фото с Instagram

Отметим, что Андре Тан не только создает коллекции, но и помогает разобраться в моде. Его советы — это шанс всегда выглядеть стильно и уверенно, независимо от погоды за окном.

Ранее мы писали о том, что Андре Тан рассказал, для каких мероприятий подойдут белые вещи.

Также мы сообщали, какие вещи следует иметь в своем гардеробе в 2025 году.

Андре Тан мода одежда зима стиль

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