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Модні мастхеви 2025 — універсальні речі на весь рік

18 грудня 2024 21:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Речі, що будуть актуальними весь 2025 рік
Стильна дівчина. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Сучасна мода постійно дивує нас новими ідеями. Один із таких цікавих термінів, що зараз на слуху у всіх модників, — це 12 Mo'er, або ж "12-місячник". Засновницею цієї концепції стала Емі Смілович, креативна директорка бренду Tibi. Вона більше 25 років працює у фешн-індустрії та знає, як зробити стиль не лише красивим, а й практичним.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Що означає 12 Mo'er

Це річ, яку можна носити цілий рік, не зважаючи на погоду чи сезон. Мова йде про універсальні предмети гардероба, які підходять для будь-якої ситуації. 

"Це те, до чого ви повертатиметеся знову і знову. Такі речі стають основою гардероба та вартими інвестиції, адже вони залишаються актуальними незалежно від сезону", — пояснила Емі.

Хоча спершу здається, що це про аксесуари чи сумки, насправді 12 Mo'er включає базовий одяг, який створює основу для будь-якого образу.

Як створити гардероб 12 Mo'er

Біла футболка

Якісна однотонна футболка — це маст-хев. Вибирайте з натуральної тканини, щоб вона витримувала багато прань і залишалася охайною. Універсальний варіант — біла або чорна футболка, яка легко комбінується з іншими речами.

Біла футболка чудово впишеться у будь-який повсякденний образ
Біла футболка. Фото з Instagram

Сорочка

Класична бавовняна або шовкова сорочка підходить і для ділового образу, і для повсякденного стилю. Оверсайз сорочку можна носити з джинсами чи штанами, поверх купальника влітку або з гольфом узимку.

Біла сорочка пасує жінкам, що полюбляють класні образи
Біла сорочка. Фото з Instagram

Штани

Вільні чи прямі штани зі щільної тканини пасують під будь-який стиль. Ідеальна посадка — це ключ до успіху, тож не соромтеся шити їх на замовлення.

Обирайте штани з високою посадкою у 2025 році
Штани. Фото з Instagram

Джинси

Прямий крій і висока талія — це універсальна формула, яка підходить для всіх. Вони чудово виглядають і з підборами, і з кросівками, додаючи елегантності чи легкості образу залежно від вашого настрою.

Джинси - універсальна річ на будь-який випадок
Джинси. Фото з Instagram

Піджак 

Класичний блейзер чи піджак строгого крою — це основа для багатьох стильних образів. Носіть його з футболкою та кедами для повсякденності або доповнюйте діловий лук.

Піджак додає образу елегантності
Піджак. Фото з Instagram

Таким чином, речі 12 Mo'er не лише зручні, а й допомагають заощаджувати. Купуючи універсальні предмети, ви вкладаєте у гардероб, який працює на вас кожен день, незалежно від пори року. Це стиль із розумом — мінімалізм у найкращому прояві.

Тож, якщо ви прагнете завжди мати актуальний вигляд, капсульний гардероб 12 Mo'er стане вашим ідеальним рішенням.

Раніше ми писали про те, які речі краще мати у своєму гардеробі, щоб завжди можна було створити стильний образ.

Також ми повідомляли, які речі втратять свою актуальність у 2025 році.

мода одяг речі стиль 2025 рік

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