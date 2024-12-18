Речі, що будуть актуальними весь 2025 рік

Модні мастхеви 2025 — універсальні речі на весь рік
Сучасна мода постійно дивує нас новими ідеями. Один із таких цікавих термінів, що зараз на слуху у всіх модників, — це 12 Mo'er, або ж "12-місячник". Засновницею цієї концепції стала Емі Смілович, креативна директорка бренду Tibi. Вона більше 25 років працює у фешн-індустрії та знає, як зробити стиль не лише красивим, а й практичним.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Що означає 12 Mo'er
Це річ, яку можна носити цілий рік, не зважаючи на погоду чи сезон. Мова йде про універсальні предмети гардероба, які підходять для будь-якої ситуації.
"Це те, до чого ви повертатиметеся знову і знову. Такі речі стають основою гардероба та вартими інвестиції, адже вони залишаються актуальними незалежно від сезону", — пояснила Емі.
Хоча спершу здається, що це про аксесуари чи сумки, насправді 12 Mo'er включає базовий одяг, який створює основу для будь-якого образу.
Як створити гардероб 12 Mo'er
Біла футболка
Якісна однотонна футболка — це маст-хев. Вибирайте з натуральної тканини, щоб вона витримувала багато прань і залишалася охайною. Універсальний варіант — біла або чорна футболка, яка легко комбінується з іншими речами.
Сорочка
Класична бавовняна або шовкова сорочка підходить і для ділового образу, і для повсякденного стилю. Оверсайз сорочку можна носити з джинсами чи штанами, поверх купальника влітку або з гольфом узимку.
Штани
Вільні чи прямі штани зі щільної тканини пасують під будь-який стиль. Ідеальна посадка — це ключ до успіху, тож не соромтеся шити їх на замовлення.
Джинси
Прямий крій і висока талія — це універсальна формула, яка підходить для всіх. Вони чудово виглядають і з підборами, і з кросівками, додаючи елегантності чи легкості образу залежно від вашого настрою.
Піджак
Класичний блейзер чи піджак строгого крою — це основа для багатьох стильних образів. Носіть його з футболкою та кедами для повсякденності або доповнюйте діловий лук.
Таким чином, речі 12 Mo'er не лише зручні, а й допомагають заощаджувати. Купуючи універсальні предмети, ви вкладаєте у гардероб, який працює на вас кожен день, незалежно від пори року. Це стиль із розумом — мінімалізм у найкращому прояві.
Тож, якщо ви прагнете завжди мати актуальний вигляд, капсульний гардероб 12 Mo'er стане вашим ідеальним рішенням.
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