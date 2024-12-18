Вещи, которые будут актуальны весь 2025 год

Стильная девушка. Фото: Freepik

Современная мода постоянно удивляет нас новыми идеями. Один из таких интересных терминов, что сейчас на слуху у всех модников, — это 12 Mo'er, или "12-месячник". Основательницей этой концепции стала Эми Смилович, креативная директор бренда Tibi. Она более 25 лет работает в фэшн-индустрии и знает, как сделать стиль не только красивым, но и практичным.

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Что означает 12 Mo'er

Это вещь, которую можно носить круглый год, несмотря на погоду или сезон. Речь идет об универсальных предметах гардероба, подходящих для любой ситуации.

"Это то, к чему вы будете возвращаться снова и снова. Такие вещи становятся основой гардероба и достойными инвестиции, ведь они остаются актуальными вне зависимости от сезона", — пояснила Эми.

Хотя сначала кажется, что это об аксессуарах или сумках, на самом деле 12 Mo'er включает в себя базовую одежду, которая создает основу для любого образа.

Как создать гардероб 12 Mo'er

Белая футболка

Качественная однотонная футболка — это маст-хев. Выбирайте из натуральной ткани, чтобы она выдерживала много стирок и оставалась чистоплотной. Универсальный вариант — белая или черная футболка, которая легко комбинируется с другими вещами.

Белая футболка. Фото с Instagram

Рубашка

Классическая хлопчатобумажная или шелковая рубашка подходит и для делового образа, и для повседневного стиля. Оверсайз рубашку можно носить с джинсами или брюками, поверх купальника летом или с гольфом зимой.

Белая рубашка. Фото с Instagram

Брюки

Свободные или прямые брюки из плотной ткани подходят под любой стиль. Идеальная посадка — это ключ к успеху, поэтому не стесняйтесь шить их на заказ.

Брюки. Фото с Instagram

Джинсы

Прямой крой и высокая талия — это универсальная формула, подходящая для всех. Они отлично смотрятся и с каблуками, и с кроссовками, добавляя элегантности или легкости образу в зависимости от вашего настроения.

Джинсы. Фото с Instagram

Пиджак

Классический блейзер или пиджак строгого кроя — это основа для многих стильных образов. Носите его с футболкой и кедами для повседневности или дополняйте деловой лук.

Пиджак. Фото с Instagram

Таким образом, вещи 12 Mo'er не только удобны, но и помогают экономить. При покупке универсальных предметов вы вкладываете в гардероб, который работает на вас каждый день, независимо от времени года. Это стиль с умом — минимализм в самом лучшем проявлении.

Итак, если вы хотите выглядеть всегда актуально, капсульный гардероб 12 Mo'er станет вашим идеальным решением.

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