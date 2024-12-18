Вещи, которые будут актуальны весь 2025 год

Модные мастхевы 2025 — универсальные вещи на весь год
Современная мода постоянно удивляет нас новыми идеями. Один из таких интересных терминов, что сейчас на слуху у всех модников, — это 12 Mo'er, или "12-месячник". Основательницей этой концепции стала Эми Смилович, креативная директор бренда Tibi. Она более 25 лет работает в фэшн-индустрии и знает, как сделать стиль не только красивым, но и практичным.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Что означает 12 Mo'er
Это вещь, которую можно носить круглый год, несмотря на погоду или сезон. Речь идет об универсальных предметах гардероба, подходящих для любой ситуации.
"Это то, к чему вы будете возвращаться снова и снова. Такие вещи становятся основой гардероба и достойными инвестиции, ведь они остаются актуальными вне зависимости от сезона", — пояснила Эми.
Хотя сначала кажется, что это об аксессуарах или сумках, на самом деле 12 Mo'er включает в себя базовую одежду, которая создает основу для любого образа.
Как создать гардероб 12 Mo'er
Белая футболка
Качественная однотонная футболка — это маст-хев. Выбирайте из натуральной ткани, чтобы она выдерживала много стирок и оставалась чистоплотной. Универсальный вариант — белая или черная футболка, которая легко комбинируется с другими вещами.
Рубашка
Классическая хлопчатобумажная или шелковая рубашка подходит и для делового образа, и для повседневного стиля. Оверсайз рубашку можно носить с джинсами или брюками, поверх купальника летом или с гольфом зимой.
Брюки
Свободные или прямые брюки из плотной ткани подходят под любой стиль. Идеальная посадка — это ключ к успеху, поэтому не стесняйтесь шить их на заказ.
Джинсы
Прямой крой и высокая талия — это универсальная формула, подходящая для всех. Они отлично смотрятся и с каблуками, и с кроссовками, добавляя элегантности или легкости образу в зависимости от вашего настроения.
Пиджак
Классический блейзер или пиджак строгого кроя — это основа для многих стильных образов. Носите его с футболкой и кедами для повседневности или дополняйте деловой лук.
Таким образом, вещи 12 Mo'er не только удобны, но и помогают экономить. При покупке универсальных предметов вы вкладываете в гардероб, который работает на вас каждый день, независимо от времени года. Это стиль с умом — минимализм в самом лучшем проявлении.
Итак, если вы хотите выглядеть всегда актуально, капсульный гардероб 12 Mo'er станет вашим идеальным решением.
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