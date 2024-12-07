Как носить украинский платок — стильные идеи к празднику

Девушка в платке. Фото: Freepik

Сегодня, 7 декабря, в Украине отмечается День украинского платка. Когда-то платок был важной частью женского гардероба в Украине. Его носили на праздники, в будни, и даже хранили для особых дней, например, свадьбы.

Сайт Новини.LIVE расскажет, почему этот аксессуар возвращается в моду, и снова становится популярным среди тех, кто хочет придать своему образу яркий акцент.

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Почему платок был важным раньше

Для наших прабабушек платок был не просто одеждой, а почти оберегом. Каждый день они носили простые модели, а на праздники одевали яркие и красочные. Молодые девушки выбирали светлые платки с цветочными орнаментами, а старшие женщины более темные и сдержанные.

Украинский платок в белом. Фото с Instagram

Платки имели и обрядовое значение. Например, когда девушка соглашалась на брак, она дарила платок своему избраннику и старостам. А на свадьбе невесту "переодевали": снимали фату и завязывали платок, что символизировало начало нового статуса — теперь она замужняя женщина. Эта традиция все еще встречается на некоторых свадьбах.

Чтобы обыденное ношение не становилось скучным, платки завязывали по-разному. Те способы, которые придумали наши бабушки, сейчас можно увидеть на модных показах.

Девушка в украинском платке. Фото с Instagram

Как носить платок сегодня

Платок — это универсальный аксессуар, который можно носить почти с любой одеждой. К примеру, он может стать стильным шарфом: просто повяжите его вокруг шеи так, чтобы один край свисал. Или накиньте на плечи, если хотите добавить немного уюта.

Платок в сочетании с пальто. Фото с Instagram

Один из вариантов, как носить платок. Фото с Instagram

Платок имеет стильный вид с пальто или классической верхней одеждой. А вот объемные куртки или капюшоны — не самый лучший выбор для такого аксессуара.

В теплое время года платок можно завязать на волосах или даже использовать в качестве браслета на руке.

Платок, завязанный в волосы. Фото с Instagram

Платок на руке. Фото с Instagram

Если платок большой, попробуйте сделать из него пояс. Для этого достаточно обернуть его вокруг талии. Хотя зимой это может быть не очень практично, но для особых событий — именно то.

Платок на талии выглядит привлекательно. Фото с Instagram

Главное, чтобы платок подходил к цвету вашего образа. Она может стать той "изюминкой", которая сделает даже простую одежду незабываемой.

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