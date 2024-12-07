Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Трендовый образ с украинским платком — модные советы к празднику arrow

Трендовый образ с украинским платком — модные советы к празднику

7 декабря 2024 11:12
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как носить украинский платок — стильные идеи к празднику
Девушка в платке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Сегодня, 7 декабря, в Украине отмечается День украинского платка. Когда-то платок был важной частью женского гардероба в Украине. Его носили на праздники, в будни, и даже хранили для особых дней, например, свадьбы.

Сайт Новини.LIVE расскажет, почему этот аксессуар возвращается в моду, и снова становится популярным среди тех, кто хочет придать своему образу яркий акцент.

Читайте также:

Почему платок был важным раньше

Для наших прабабушек платок был не просто одеждой, а почти оберегом. Каждый день они носили простые модели, а на праздники одевали яркие и красочные. Молодые девушки выбирали светлые платки с цветочными орнаментами, а старшие женщины более темные и сдержанные.

Трендовый образ с украинским платком — модные советы к празднику - фото 1
Украинский платок в белом. Фото с Instagram

Платки имели и обрядовое значение. Например, когда девушка соглашалась на брак, она дарила платок своему избраннику и старостам. А на свадьбе невесту "переодевали": снимали фату и завязывали платок, что символизировало начало нового статуса — теперь она замужняя женщина. Эта традиция все еще встречается на некоторых свадьбах.

Чтобы обыденное ношение не становилось скучным, платки завязывали по-разному. Те способы, которые придумали наши бабушки, сейчас можно увидеть на модных показах.

Трендовый образ с украинским платком — модные советы к празднику - фото 2
Девушка в украинском платке. Фото с Instagram

Как носить платок сегодня

Платок — это универсальный аксессуар, который можно носить почти с любой одеждой. К примеру, он может стать стильным шарфом: просто повяжите его вокруг шеи так, чтобы один край свисал. Или накиньте на плечи, если хотите добавить немного уюта.

Трендовый образ с украинским платком — модные советы к празднику - фото 3
Платок в сочетании с пальто. Фото с Instagram
Трендовый образ с украинским платком — модные советы к празднику - фото 4
Один из вариантов, как носить платок. Фото с Instagram

Платок имеет стильный вид с пальто или классической верхней одеждой. А вот объемные куртки или капюшоны — не самый лучший выбор для такого аксессуара.

В теплое время года платок можно завязать на волосах или даже использовать в качестве браслета на руке.

Трендовый образ с украинским платком — модные советы к празднику - фото 5
Платок, завязанный в волосы. Фото с Instagram
Трендовый образ с украинским платком — модные советы к празднику - фото 6
Платок на руке. Фото с Instagram

Если платок большой, попробуйте сделать из него пояс. Для этого достаточно обернуть его вокруг талии. Хотя зимой это может быть не очень практично, но для особых событий — именно то.

Трендовый образ с украинским платком — модные советы к празднику - фото 7
Платок на талии выглядит привлекательно. Фото с Instagram

Главное, чтобы платок подходил к цвету вашего образа. Она может стать той "изюминкой", которая сделает даже простую одежду незабываемой.

Раньше мы писали о том, какие стильные образы следует примерить на себя зимой.

Также мы сообщали, какие три типичных ошибки могут испортить образ.

праздники мода тренды аксессуары стиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:22 Суд Румынии назвал причину отмены результатов выборов

11:20 Света будет меньше в Одессе — энергетики проводят работы

11:19 Запорожская ОВА сообщила, сколько людей в больницах от авиаудара

11:06 Родовое наследие — что украинцы передают из поколения в поколение

11:01 Юсов назвал главные угрозы и вызовы для Украины во время войны

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:00 Тысяча от Зеленского — в NYT объяснили настоящую цель выплат

10:53 На Харьковщине рецидивисты совершили серию краж — как наказал суд

10:50 Морские дроны ВМС уничтожили российские системы возле Крыма

10:46 Магучих станцевала зажигательный танец — видео

10:35 В РФ жалуются на взрывы в столице Адыгеи около аэродрома — видео

11:22 Суд Румынии назвал причину отмены результатов выборов

11:20 Света будет меньше в Одессе — энергетики проводят работы

11:19 Запорожская ОВА сообщила, сколько людей в больницах от авиаудара

11:06 Родовое наследие — что украинцы передают из поколения в поколение

11:01 Юсов назвал главные угрозы и вызовы для Украины во время войны

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:00 Тысяча от Зеленского — в NYT объяснили настоящую цель выплат

10:53 На Харьковщине рецидивисты совершили серию краж — как наказал суд

10:50 Морские дроны ВМС уничтожили российские системы возле Крыма

10:46 Магучих станцевала зажигательный танец — видео

10:35 В РФ жалуются на взрывы в столице Адыгеи около аэродрома — видео

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году