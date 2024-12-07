Как носить украинский платок — стильные идеи к празднику

Трендовый образ с украинским платком — модные советы к празднику
Сегодня, 7 декабря, в Украине отмечается День украинского платка. Когда-то платок был важной частью женского гардероба в Украине. Его носили на праздники, в будни, и даже хранили для особых дней, например, свадьбы.
Сайт Новини.LIVE расскажет, почему этот аксессуар возвращается в моду, и снова становится популярным среди тех, кто хочет придать своему образу яркий акцент.
Почему платок был важным раньше
Для наших прабабушек платок был не просто одеждой, а почти оберегом. Каждый день они носили простые модели, а на праздники одевали яркие и красочные. Молодые девушки выбирали светлые платки с цветочными орнаментами, а старшие женщины более темные и сдержанные.
Платки имели и обрядовое значение. Например, когда девушка соглашалась на брак, она дарила платок своему избраннику и старостам. А на свадьбе невесту "переодевали": снимали фату и завязывали платок, что символизировало начало нового статуса — теперь она замужняя женщина. Эта традиция все еще встречается на некоторых свадьбах.
Чтобы обыденное ношение не становилось скучным, платки завязывали по-разному. Те способы, которые придумали наши бабушки, сейчас можно увидеть на модных показах.
Как носить платок сегодня
Платок — это универсальный аксессуар, который можно носить почти с любой одеждой. К примеру, он может стать стильным шарфом: просто повяжите его вокруг шеи так, чтобы один край свисал. Или накиньте на плечи, если хотите добавить немного уюта.
Платок имеет стильный вид с пальто или классической верхней одеждой. А вот объемные куртки или капюшоны — не самый лучший выбор для такого аксессуара.
В теплое время года платок можно завязать на волосах или даже использовать в качестве браслета на руке.
Если платок большой, попробуйте сделать из него пояс. Для этого достаточно обернуть его вокруг талии. Хотя зимой это может быть не очень практично, но для особых событий — именно то.
Главное, чтобы платок подходил к цвету вашего образа. Она может стать той "изюминкой", которая сделает даже простую одежду незабываемой.
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