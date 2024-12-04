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Що псує зимовий образ — три типові помилки

4 грудня 2024 17:02
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як не зіпсувати зимовий образ — три поширені помилки
Дівчина в зимовому образі. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Кожна жінка прагне виглядати стильно та елегантно, незалежно від сезону. Проте взимку ми часто стикаємося з особливими викликами у формуванні гардероба. Неправильно підібрані елементи образу можуть зіпсувати навіть найкращий задум.

Сайт Новини.LIVE розглянув кілька поширених помилок у зимовому стилі та способи їх уникнення.

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Прозорі колготи в зимових образах

Незважаючи на популярність прозорих колгот, у зимових комплектах вони часто мають недоречний вигляд, особливо в поєднанні з теплими куртками чи пуховиками. Блискучі прозорі колготи створюють дисгармонію, а образ може втратити свою стильність.

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Прозорі колготи не для зими. Фото з Instagram


Що обрати

  • Тонкі чорні матові колготи.
  • Кольорові варіанти в рубчик, які додають текстури.
  • Для мінімалістичних луків можна додати мереживні колготи, якщо це відповідає вашому стилю.
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Тонкі чорні матові колготи. Фото з Instagram

Відкриті щиколотки в мороз

Голі щиколотки — це не лише модний промах, а й виклик вашому здоров'ю. У холодну пору року це теж має недоречний вигляд і може створювати враження, що ви не враховуєте сезонність.

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Відкриті щиколодки. Фото з Instagram

Рішення:

  • Високі шкарпетки, підібрані в тон взуття або аксесуарів.
  • Утеплені моделі взуття, які гармонійно доповнять образ.

Неправильно підібране взуття до міді

Спідниці чи сукні довжиною міді — безсумнівний тренд, але їх потрібно носити правильно. Невдалий вибір взуття, наприклад, кросівок чи низьких черевиків, може візуально вкорочувати зріст.

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Невдалий вибір взуття під сукню. Фото

Що обрати

  • Високі чоботи на підборах або без них.
  • Утеплені ботфорти, які додають елегантності.

Зима — це не привід забути про стиль. Важливо враховувати не лише красу, а й функціональність образу. Обирайте практичні та гармонійні елементи, які підкреслюють ваш смак і дозволяють почуватись комфортно.

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