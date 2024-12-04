Як не зіпсувати зимовий образ — три поширені помилки

Що псує зимовий образ — три типові помилки
Кожна жінка прагне виглядати стильно та елегантно, незалежно від сезону. Проте взимку ми часто стикаємося з особливими викликами у формуванні гардероба. Неправильно підібрані елементи образу можуть зіпсувати навіть найкращий задум.
Сайт Новини.LIVE розглянув кілька поширених помилок у зимовому стилі та способи їх уникнення.
Прозорі колготи в зимових образах
Незважаючи на популярність прозорих колгот, у зимових комплектах вони часто мають недоречний вигляд, особливо в поєднанні з теплими куртками чи пуховиками. Блискучі прозорі колготи створюють дисгармонію, а образ може втратити свою стильність.
Що обрати
- Тонкі чорні матові колготи.
- Кольорові варіанти в рубчик, які додають текстури.
- Для мінімалістичних луків можна додати мереживні колготи, якщо це відповідає вашому стилю.
Відкриті щиколотки в мороз
Голі щиколотки — це не лише модний промах, а й виклик вашому здоров'ю. У холодну пору року це теж має недоречний вигляд і може створювати враження, що ви не враховуєте сезонність.
Рішення:
- Високі шкарпетки, підібрані в тон взуття або аксесуарів.
- Утеплені моделі взуття, які гармонійно доповнять образ.
Неправильно підібране взуття до міді
Спідниці чи сукні довжиною міді — безсумнівний тренд, але їх потрібно носити правильно. Невдалий вибір взуття, наприклад, кросівок чи низьких черевиків, може візуально вкорочувати зріст.
Що обрати
- Високі чоботи на підборах або без них.
- Утеплені ботфорти, які додають елегантності.
Зима — це не привід забути про стиль. Важливо враховувати не лише красу, а й функціональність образу. Обирайте практичні та гармонійні елементи, які підкреслюють ваш смак і дозволяють почуватись комфортно.
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