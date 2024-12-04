Як не зіпсувати зимовий образ — три поширені помилки

Дівчина в зимовому образі. Фото: Pixabay

Кожна жінка прагне виглядати стильно та елегантно, незалежно від сезону. Проте взимку ми часто стикаємося з особливими викликами у формуванні гардероба. Неправильно підібрані елементи образу можуть зіпсувати навіть найкращий задум.

Сайт Новини.LIVE розглянув кілька поширених помилок у зимовому стилі та способи їх уникнення.

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Прозорі колготи в зимових образах

Незважаючи на популярність прозорих колгот, у зимових комплектах вони часто мають недоречний вигляд, особливо в поєднанні з теплими куртками чи пуховиками. Блискучі прозорі колготи створюють дисгармонію, а образ може втратити свою стильність.

Прозорі колготи не для зими. Фото з Instagram



Що обрати

Тонкі чорні матові колготи.

Кольорові варіанти в рубчик, які додають текстури.

Для мінімалістичних луків можна додати мереживні колготи, якщо це відповідає вашому стилю.

Тонкі чорні матові колготи. Фото з Instagram

Відкриті щиколотки в мороз

Голі щиколотки — це не лише модний промах, а й виклик вашому здоров'ю. У холодну пору року це теж має недоречний вигляд і може створювати враження, що ви не враховуєте сезонність.

Відкриті щиколодки. Фото з Instagram

Рішення:

Високі шкарпетки, підібрані в тон взуття або аксесуарів.

Утеплені моделі взуття, які гармонійно доповнять образ.

Неправильно підібране взуття до міді

Спідниці чи сукні довжиною міді — безсумнівний тренд, але їх потрібно носити правильно. Невдалий вибір взуття, наприклад, кросівок чи низьких черевиків, може візуально вкорочувати зріст.

Невдалий вибір взуття під сукню. Фото

Що обрати

Високі чоботи на підборах або без них.

Утеплені ботфорти, які додають елегантності.

Зима — це не привід забути про стиль. Важливо враховувати не лише красу, а й функціональність образу. Обирайте практичні та гармонійні елементи, які підкреслюють ваш смак і дозволяють почуватись комфортно.

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