З чим носити джинси взимку — стильні рішення на кожен день

Дівчина в джинсах. Фото: Pixabay

Джинси взимку — це не лише зручно, а й стильно, якщо правильно поєднувати їх із зимовим верхнім одягом. Пропонуємо чотири перевірених способи, як носити джинси й виглядати бездоганно навіть у холодну погоду.

Сайт Новини.LIVE продемонструє декілька стильних образів з джинсами.

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Джинси з коротким пуховиком

Короткий пуховик — це класика, яка завжди виглядає актуально. Особливо добре він поєднується з джинсами прямого або широкого крою.

Щоб не перевантажувати образ, зробіть акцент на пропорціях. Під пуховик можна одягти облягаючий лонгслів або футболку, а завершити образ допоможе масивне взуття, наприклад, чоботи на шнурівці.

Образ з джинсами і пуховиком. Фото з Instagram

З короткою дублянкою

Коротка дублянка давно стала мастхевом у гардеробі багатьох модниць. Вона виглядає трохи гостріше, ніж пуховик, і додає образу оригінальності. Найкраще з дублянкою виглядають джинси прямого крою або фасон "буткат". Доповнити такий лук можна об’ємним светром і ботильйонами на стійкому каблуці.

Прямі джинси, доповнені взуттям на високому каблуці. Фото з Instagram

З короткою шубою

Укорочена шуба або хутряна куртка додають нотку розкоші навіть у повсякденний образ. Вони чудово поєднуються з класичними джинсами, створюючи атмосферу богемного шику. Щоб підсилити цей ефект, додайте до образу масивні прикраси, наприклад, сережки чи кольє.

Варіант образу з джинсами і шубкою. Фото з Instagram

З довгою дублянкою

Якщо коротка дублянка — це зручно, то довга дублянка — це ще й надзвичайно затишно. Вона виглядає так само стильно, як розкішна шуба, але дарує більше тепла. До довгої дублянки ідеально пасують джинси прямого крою, які можна доповнити "чоловічими" чоботами для балансу стилю і практичності.

Джинси можна доповнити довгою дублянкою. Фото з Instagram

Таким чином, носити джинси взимку — це не лише про комфорт, а й про стиль. Обирайте правильні поєднання з верхнім одягом, додайте взуття та аксесуари, які підкреслять ваші модні акценти, і створюйте образи, що зігрівають і привертають увагу.

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