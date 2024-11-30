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Що носити взимку 2025 — модні ідеї для вашого гардероба

30 листопада 2024 18:26
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Гардероб на зиму 2025 — стильні речі для кожної жінки
Речі з гардероба. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зима — не привід забувати про стиль і красу, навіть коли на вулиці мороз. Щоб почуватися впевнено і мати розкішний вигляд, варто поповнити свій гардероб речами, які допоможуть створити не лише теплі, а й модні образи.

Сайт Новини.LIVE дасть кілька ідей, які стануть у пригоді кожній жінці.

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Тепла зимова сукня

Зимова сукня — це ідеальний варіант, щоб залишатися жіночною навіть у холодну пору. У цьому сезоні особливо популярні в’язані та трикотажні сукні прямого крою довжини міді та максі.

Їх можна поєднувати як із грубими черевиками, так і з високими чобітьми, що зараз у тренді. Така сукня забезпечить вам стильний і затишний вигляд.

Що носити взимку 2025 — модні ідеї для вашого гардероба - фото 1
Тепла зимова сукня потрібна кожній. Фото з Instagram

М'який светр

Затишний светр — обов’язковий елемент зимового гардероба. Вибирайте об’ємні моделі у спокійних однотонних кольорах. Вони легко поєднуються з джинсами, спідницями чи штанами, роблячи будь-який образ елегантним. Головне, обирайте речі з натуральних тканин, щоб вони довше зберігали форму і зігрівали в мороз.

Що носити взимку 2025 — модні ідеї для вашого гардероба - фото 2
Светр зігріє вас у холодні дні. Фото з Instagram

Високі чоботи

Цієї зими високі чоботи залишаються безумовним фаворитом. Це взуття робить кожен образ елегантним і додає витонченості. До того ж високі чоботи візуально подовжують ноги, а це завжди плюс. Їх можна носити зі спідницями, сукнями чи вузькими джинсами — ваш зовнішній вигляд буде розкішним у будь-якому разі.

Що носити взимку 2025 — модні ідеї для вашого гардероба - фото 3
Високі чоботи ідеально впишуться в будь-який образ. Фото з Instagram

Об’ємний пуховик

Щоб зігрітися і виглядати стильно, обирайте об’ємний пуховик. Цього сезону у моді великі моделі з масивними кишенями та виразними комірами. Актуальні природні кольори, які легко впишуться в будь-який гардероб.

Що носити взимку 2025 — модні ідеї для вашого гардероба - фото 4
На зиму краще обрати об’ємний пуховик. Фото з Instagram

Такий верхній одяг зробить вас помітною і подарує комфорт навіть у найлютіші морози.

Раніше ми писали про ідеальне взуття на зиму.

Також ми повідомляли, як гарно завʼязати зимовий шарф.

мода одяг тренди зима стиль

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