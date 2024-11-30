Гардероб на зиму 2025 – стильные вещи для каждой женщины

Вещи из гардероба. Фото: Pixabay

Зима — не повод забывать о стиле и красоте, даже когда на улице мороз. Чтобы чувствовать себя уверенно и выглядеть роскошно, стоит пополнить свой гардероб вещами, которые помогут создать не только теплые, но и модные образы.

Сайт Новини.LIVE даст несколько идей, которые пригодятся каждой женщине.

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Теплое зимнее платье

Зимнее платье — это идеальный вариант, чтобы оставаться женственной даже в холодное время. В этом сезоне особенно популярны трикотажные и вязаные платья прямого кроя длины миди и макси.

Их можно сочетать как с грубыми ботинками, так и с высокими сапогами, которые сейчас в тренде. Такое платье обеспечит стильный и уютный вид.

Теплое зимнее платье нужно каждой. Фото с Instagram

Мягкий свитер

Уютный свитер — обязательный элемент зимнего гардероба. Выбирайте объемные модели в спокойных однотонных цветах. Они легко сочетаются с джинсами, юбками или брюками, делая любой элегантный образ. Главное, выбирайте вещи из натуральных тканей, чтобы они подольше сохраняли форму и согревали в мороз.

Свитер согреет вас в холодные дни. Фото с Instagram

Высокие сапоги

Этой зимой высокие сапоги остаются безусловным фаворитом. Эта обувь делает каждый образ элегантным и придает изящества. К тому же высокие сапоги зрительно удлиняют ноги, а это всегда плюс. Их можно носить с юбками, платьями или узкими джинсами — ваш внешний вид будет роскошным в любом случае.

Высокие сапоги идеально впишутся в любой образ. Фото с Instagram

Объемный пуховик

Чтобы согреться и выглядеть стильно, выбирайте объемный пуховик. В этом сезоне в моде большие модели с массивными карманами и выразительными воротниками. Актуальны природные цвета, которые легко впишутся в любой гардероб.

На зиму лучше выбрать большой пуховик. Фото с Instagram

Такая верхняя одежда сделает вас заметной и подарит комфорт даже в самые сильные морозы.

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