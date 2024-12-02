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Как носить джинсы зимой — 4 модные идеи для вашего образа

2 декабря 2024 11:00
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
С чем носить джинсы зимой – стильные решения на каждый день
Девушка в джинсах. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Джинсы зимой — это не только удобно, но и стильно, если правильно совмещать их с зимней верхней одеждой. Предлагаем четыре проверенных способа, как носить джинсы и выглядеть безупречно даже в холодную погоду.

Сайт Новини.LIVE продемонстрирует несколько стильных образов с джинсами.

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Джинсы с коротким пуховиком

Короткий пуховик — это классика, которая всегда выглядит актуально. Особенно хорошо он совмещается с джинсами прямого или широкого кроя.

Чтобы не перегружать образ, сделайте упор на пропорциях. Под пуховик можно одеть облегающий лонгслив или футболку, а завершить образ поможет массивная обувь, например сапоги на шнуровке.

Как носить джинсы зимой — 4 модные идеи для вашего образа - фото 1
Образ с джинсами и пуховиком. Фото с Instagram

С короткой дубленкой

Короткая дубленка давно стала мастхевом в гардеробе многих модниц. Она выглядит немного острее, чем пуховик, и придает образу оригинальности. Лучше всего с дубленкой смотрятся джинсы прямого кроя или фасон "буткат". Дополнить такой лук можно объемным свитером и ботильонами на стойком каблуке.

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Прямые джинсы дополнены обувью на высоком каблуке. Фото с Instagram

С короткой шубой

Укороченная шуба или меховая куртка добавляют нотку роскоши даже в повседневный образ. Они отлично сочетаются с классическими джинсами, создавая атмосферу богемного шика. Чтобы усилить этот эффект, добавьте к образу массивные украшения, например серьги или колье.

Как носить джинсы зимой — 4 модные идеи для вашего образа - фото 3
Вариант образа с джинсами и шубкой. Фото с Instagram

С длинной дубленкой

Если короткая дубленка — это удобно, то длинная дубленка — это еще и очень уютно. Она смотрится так же стильно, как роскошная шуба, но дарит больше тепла. К длинной дубленке идеально подходят джинсы прямого кроя, которые можно дополнить "мужскими" сапогами для баланса стиля и практичности.

Как носить джинсы зимой — 4 модные идеи для вашего образа - фото 4
Джинсы можно дополнить длинной дубленкой. Фото с Instagram

Таким образом, носить джинсы зимой — это не только о комфорте, но и о стиле. Выбирайте правильные сочетания с верхней одеждой, добавьте обувь и аксессуары, которые подчеркнут ваши модные акценты, и создавайте согревающие и привлекающие внимание образы.

Раньше мы писали о том, как выбрать идеально джинсы, которые сядут на вас.

Также мы сообщали, что некоторые тренды из 90-х возвращаются.

мода одежда Джинсы красота стиль

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