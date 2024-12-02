С чем носить джинсы зимой – стильные решения на каждый день

Как носить джинсы зимой — 4 модные идеи для вашего образа
Джинсы зимой — это не только удобно, но и стильно, если правильно совмещать их с зимней верхней одеждой. Предлагаем четыре проверенных способа, как носить джинсы и выглядеть безупречно даже в холодную погоду.
Сайт Новини.LIVE продемонстрирует несколько стильных образов с джинсами.
Джинсы с коротким пуховиком
Короткий пуховик — это классика, которая всегда выглядит актуально. Особенно хорошо он совмещается с джинсами прямого или широкого кроя.
Чтобы не перегружать образ, сделайте упор на пропорциях. Под пуховик можно одеть облегающий лонгслив или футболку, а завершить образ поможет массивная обувь, например сапоги на шнуровке.
С короткой дубленкой
Короткая дубленка давно стала мастхевом в гардеробе многих модниц. Она выглядит немного острее, чем пуховик, и придает образу оригинальности. Лучше всего с дубленкой смотрятся джинсы прямого кроя или фасон "буткат". Дополнить такой лук можно объемным свитером и ботильонами на стойком каблуке.
С короткой шубой
Укороченная шуба или меховая куртка добавляют нотку роскоши даже в повседневный образ. Они отлично сочетаются с классическими джинсами, создавая атмосферу богемного шика. Чтобы усилить этот эффект, добавьте к образу массивные украшения, например серьги или колье.
С длинной дубленкой
Если короткая дубленка — это удобно, то длинная дубленка — это еще и очень уютно. Она смотрится так же стильно, как роскошная шуба, но дарит больше тепла. К длинной дубленке идеально подходят джинсы прямого кроя, которые можно дополнить "мужскими" сапогами для баланса стиля и практичности.
Таким образом, носить джинсы зимой — это не только о комфорте, но и о стиле. Выбирайте правильные сочетания с верхней одеждой, добавьте обувь и аксессуары, которые подчеркнут ваши модные акценты, и создавайте согревающие и привлекающие внимание образы.
Раньше мы писали о том, как выбрать идеально джинсы, которые сядут на вас.
Также мы сообщали, что некоторые тренды из 90-х возвращаются.
Читайте Новини.LIVE!