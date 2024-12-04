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Что портит зимний образ — три типичные ошибки

4 декабря 2024 17:02
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как не испортить зимний образ — три распространенных ошибки
Девушка в зимнем образе. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Каждая женщина стремится выглядеть стильно и элегантно, вне зависимости от сезона. Однако зимой мы часто сталкиваемся с особыми вызовами в формировании гардероба. Неправильно подобранные элементы образа могут испортить даже самый лучший замысел.

Сайт Новини.LIVE рассмотрел несколько распространенных ошибок в зимнем стиле и способы их избегания.

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Прозрачные колготки в зимних образах

Несмотря на популярность прозрачных колгот, в зимних комплектах они часто смотрятся неуместно, особенно в сочетании с теплыми куртками или пуховиками. Блестящие прозрачные колготы создают дисгармонию, а образ может утратить свою стильность.

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Прозрачные колготки не для зимы. Фото с Instagram


Что выбрать

  • Тонкие черные матовые колготки.
  • Цветные варианты в рубчике, которые добавляют текстуры.
  • Для минималистичных луков можно добавить кружевные колготки, если это соответствует вашему стилю.
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Тонкие черные матовые колготки. Фото с Instagram

Открытые лодыжки в мороз

Голые лодыжки — это не только модный промах, но и вызов вашему здоровью. В холодное время года это выглядит некстати и может создавать впечатление, что вы не учитываете сезонность.

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Открытые лодыжки. Фото с Instagram

Решение:

  • Высокие носки, подобранные в тон обуви или аксессуаров.
  • Утепленные модели обуви, гармонично дополняющие образ.

Неправильно подобранная обувь к миди

Юбки или платья длиной миди — несомненный тренд, но их нужно носить правильно. Неудачный выбор обуви, например кроссовок или низких ботинок, может визуально укорачивать рост.

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Неудачный выбор обуви под платье. Фото с Instagram

Что выбрать

  • Высокие сапоги на каблуке или без них.
  • Утепленные ботфорты, придающие элегантность.

Зима — это не повод забыть о стиле. Важно учитывать не только красоту, но и функциональность образа. Выбирайте практичные и гармоничные элементы, которые подчеркивают ваш вкус и позволяют чувствовать себя комфортно.

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мода одежда зима красота стиль

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