Пальто чи куртка — як створити трендовий образ цієї зими

Що носити взимку 2025 — топові образи з пальто та куртками
Зима — це час не тільки для теплого одягу, але й для стильних образів. Верхній одяг залишається ключовим елементом, адже він має бути не лише функціональним, а й стильним.
Стилістка Яна Платонова поділилася ідеями, як поєднувати пальто, пуховики та дублянки, щоб мати стильний вигляд та почуватися комфортно в холодну пору року.
Пальто — класика завжди в тренді
Пальто є універсальним вибором для тих, хто цінує елегантність. Його легко поєднувати з різними елементами гардероба:
- Светри: в'язані моделі з кашеміру або вовни додають затишку.
- Штани та джинси: прямі фасони підкреслюють стиль.
- Сукні та спідниці: разом із щільними колготками створюють жіночний образ.
- Взуття: від ботфортів до класичних черевиків — вибір залежить від стилю.
- Аксесуари: шарфи, шапки та рукавички стануть яскравим акцентом вашого образу.
Пуховики — комфорт у тренді
Пуховики залишаються улюбленим вибором для холодних днів завдяки їх практичності та універсальності:
- Толстовки та худі: створюють стильний і комфортний casual-образ.
- Джинси та утеплені легінси: забезпечують тепло і свободу рухів.
- Взуття: високі черевики або спортивні кросівки доповнять сучасний стиль.
Дублянки — елегантність і тепло
Дублянки додають образу розкоші та шарму:
- Светри: об'ємні вовняні моделі виглядають затишно.
- Штани та джинси: чудово підходять для щоденного використання.
- Сукні та спідниці: створюють романтичний образ у поєднанні з чоботами.
- Взуття: чоботи на низькому підборі або черевики забезпечують комфорт та мають стильний вигляд.
Як бачимо, варіанти комбінацій зимових образів можуть бути різними. Потрібно лише обрати ті, що більше підходять до вашого стилю.
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