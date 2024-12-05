Пальто чи куртка — як створити трендовий образ цієї зими

Дівчина в теплому образі. Фото: Pixabay

Зима — це час не тільки для теплого одягу, але й для стильних образів. Верхній одяг залишається ключовим елементом, адже він має бути не лише функціональним, а й стильним.

Стилістка Яна Платонова поділилася ідеями, як поєднувати пальто, пуховики та дублянки, щоб мати стильний вигляд та почуватися комфортно в холодну пору року.

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Пальто — класика завжди в тренді

Пальто є універсальним вибором для тих, хто цінує елегантність. Його легко поєднувати з різними елементами гардероба:

Светри : в'язані моделі з кашеміру або вовни додають затишку.

: в'язані моделі з кашеміру або вовни додають затишку. Штани та джинси : прямі фасони підкреслюють стиль.

: прямі фасони підкреслюють стиль. Сукні та спідниці : разом із щільними колготками створюють жіночний образ.

: разом із щільними колготками створюють жіночний образ. Взуття : від ботфортів до класичних черевиків — вибір залежить від стилю.

: від ботфортів до класичних черевиків — вибір залежить від стилю. Аксесуари: шарфи, шапки та рукавички стануть яскравим акцентом вашого образу.

Образи з пальто на зиму. Фото: Instagram.com/styleguide.ua

Екстравагантні образи. Фото: Instagram.com/styleguide.ua

Пуховики — комфорт у тренді

Пуховики залишаються улюбленим вибором для холодних днів завдяки їх практичності та універсальності:

Толстовки та худі : створюють стильний і комфортний casual-образ.

: створюють стильний і комфортний casual-образ. Джинси та утеплені легінси : забезпечують тепло і свободу рухів.

: забезпечують тепло і свободу рухів. Взуття: високі черевики або спортивні кросівки доповнять сучасний стиль.

Стильні образи з пуховиками. Фото: Instagram.com/styleguide.ua

Дублянки — елегантність і тепло

Дублянки додають образу розкоші та шарму:

Светри : об'ємні вовняні моделі виглядають затишно.

: об'ємні вовняні моделі виглядають затишно. Штани та джинси : чудово підходять для щоденного використання.

: чудово підходять для щоденного використання. Сукні та спідниці : створюють романтичний образ у поєднанні з чоботами.

: створюють романтичний образ у поєднанні з чоботами. Взуття: чоботи на низькому підборі або черевики забезпечують комфорт та мають стильний вигляд.

Модні образи з дублянками. Фото: Instagram.com/styleguide.ua

Як бачимо, варіанти комбінацій зимових образів можуть бути різними. Потрібно лише обрати ті, що більше підходять до вашого стилю.

Раніше ми писали про те, з чим можна комбінувати спортивний костюм взимку.

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