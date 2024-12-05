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Що носити взимку 2025 — топові образи з пальто та куртками

5 грудня 2024 11:34
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Пальто чи куртка — як створити трендовий образ цієї зими
Дівчина в теплому образі. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зима — це час не тільки для теплого одягу, але й для стильних образів. Верхній одяг залишається ключовим елементом, адже він має бути не лише функціональним, а й стильним.

Стилістка Яна Платонова поділилася ідеями, як поєднувати пальто, пуховики та дублянки, щоб мати стильний вигляд та почуватися комфортно в холодну пору року.

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Пальто — класика завжди в тренді

Пальто є універсальним вибором для тих, хто цінує елегантність. Його легко поєднувати з різними елементами гардероба:

  • Светри: в'язані моделі з кашеміру або вовни додають затишку.
  • Штани та джинси: прямі фасони підкреслюють стиль.
  • Сукні та спідниці: разом із щільними колготками створюють жіночний образ.
  • Взуття: від ботфортів до класичних черевиків — вибір залежить від стилю.
  • Аксесуари: шарфи, шапки та рукавички стануть яскравим акцентом вашого образу.
Що носити взимку 2025 — топові образи з пальто та куртками - фото 1
Образи з пальто на зиму. Фото: Instagram.com/styleguide.ua
Що носити взимку 2025 — топові образи з пальто та куртками - фото 2
Екстравагантні образи. Фото: Instagram.com/styleguide.ua

Пуховики — комфорт у тренді

Пуховики залишаються улюбленим вибором для холодних днів завдяки їх практичності та універсальності:

  • Толстовки та худі: створюють стильний і комфортний casual-образ.
  • Джинси та утеплені легінси: забезпечують тепло і свободу рухів.
  • Взуття: високі черевики або спортивні кросівки доповнять сучасний стиль.
Що носити взимку 2025 — топові образи з пальто та куртками - фото 3
Стильні образи з пуховиками. Фото: Instagram.com/styleguide.ua

Дублянки — елегантність і тепло

Дублянки додають образу розкоші та шарму:

  • Светри: об'ємні вовняні моделі виглядають затишно.
  • Штани та джинси: чудово підходять для щоденного використання.
  • Сукні та спідниці: створюють романтичний образ у поєднанні з чоботами.
  • Взуття: чоботи на низькому підборі або черевики забезпечують комфорт та мають стильний вигляд.
Що носити взимку 2025 — топові образи з пальто та куртками - фото 4
Модні образи з дублянками. Фото: Instagram.com/styleguide.ua

Як бачимо, варіанти комбінацій зимових образів можуть бути різними. Потрібно лише обрати ті, що більше підходять до вашого стилю.

Раніше ми писали про те, з чим можна комбінувати спортивний костюм взимку

Також ми повідомляли, які моделі пуховиків застаріли.

мода одяг зима стиль верхній одяг

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