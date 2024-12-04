Спортивний костюм для зими — з чим носити у 2025 році

Дівчина в спортивному костюмі. Фото: скриншот відео

Спортивні костюми залишаються невід'ємною частиною зимового гардероба, адже вони поєднують тепло, комфорт і стиль. Цього сезону особливо популярні моделі з тринитки з флісовим утеплювачем.

Сайт Новини.LIVE розповість, з яким одягом цей костюм носити взимку.

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Завдяки своїй м'якості та затишку спортивні костюми чудово підходять для холодної пори року. Оверсайз худі та штани з широкими манжетами стали трендом зими 2025 року.

Як носити спортивний костюм взимку

Теплі костюми чудово поєднуються з дублянками на овчині, стьобаними пальтами довжини міді, класичними парками і навіть хутряними шубами. Особливо модним є поєднання з "тедді" шубами.

Спортивний костюм у поєднанні з зимовою курткою. Фото з Instagram

Худі на флісі можна носити з джинсами або лосинами з екошкіри, доповнюючи образ дутиком, теплою панамою та стильною сумкою-багетом. Спортивні штани гарно виглядають із флісовою сорочкою поверх ангорового гольфу, доповнені кашеміровим пальто-коконом.

Худі з джинсами. Фото з Instagram

Що взути під спортивний костюм

Спортивний костюм можна комбінувати з різним взуттям. Від текстильних кедів і сліпонів у демісезон до утеплених чобіт і черевиків у морозну погоду.

Кросівки

Вони залишаються класикою для спортивного костюма. Білі кросівки пасують до будь-яких фасонів та тканин. Для занять спортом варто обирати моделі з амортизуючою підошвою та дихаючих матеріалів.

Кросівки під костюм найкраще поєднання. Фото з Instagram

Снікерси

Велюрові костюми найкраще виглядають із стильними снікерсами.

Модель снікерсів. Фото з Instagram

Теплі спортивні костюми — це універсальний варіант для зимового гардероба. Вони забезпечують комфорт, дозволяючи залишатися модними навіть у найлютіші морози.

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