Спортивний костюм для зими — з чим носити у 2025 році

Модні поради — з чим поєднати спортивний костюм взимку
Спортивні костюми залишаються невід'ємною частиною зимового гардероба, адже вони поєднують тепло, комфорт і стиль. Цього сезону особливо популярні моделі з тринитки з флісовим утеплювачем.
Сайт Новини.LIVE розповість, з яким одягом цей костюм носити взимку.
Завдяки своїй м'якості та затишку спортивні костюми чудово підходять для холодної пори року. Оверсайз худі та штани з широкими манжетами стали трендом зими 2025 року.
Як носити спортивний костюм взимку
Теплі костюми чудово поєднуються з дублянками на овчині, стьобаними пальтами довжини міді, класичними парками і навіть хутряними шубами. Особливо модним є поєднання з "тедді" шубами.
Худі на флісі можна носити з джинсами або лосинами з екошкіри, доповнюючи образ дутиком, теплою панамою та стильною сумкою-багетом. Спортивні штани гарно виглядають із флісовою сорочкою поверх ангорового гольфу, доповнені кашеміровим пальто-коконом.
Що взути під спортивний костюм
Спортивний костюм можна комбінувати з різним взуттям. Від текстильних кедів і сліпонів у демісезон до утеплених чобіт і черевиків у морозну погоду.
Кросівки
Вони залишаються класикою для спортивного костюма. Білі кросівки пасують до будь-яких фасонів та тканин. Для занять спортом варто обирати моделі з амортизуючою підошвою та дихаючих матеріалів.
Снікерси
Велюрові костюми найкраще виглядають із стильними снікерсами.
Теплі спортивні костюми — це універсальний варіант для зимового гардероба. Вони забезпечують комфорт, дозволяючи залишатися модними навіть у найлютіші морози.
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