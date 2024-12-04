Спортивный костюм для зимы – с чем носить в 2025 году

Девушка в спортивном костюме. Фото: скриншот видео

Спортивные костюмы остаются неотъемлемой частью зимнего гардероба, ведь они совмещают тепло, комфорт и стиль. В этом сезоне особенно популярны модели из трехнитки с флисовым утеплителем.

Сайт Новини.LIVE расскажет, с какой одеждой этот костюм носить зимой.

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Благодаря своей мягкости и уюту спортивные костюмы прекрасно подходят для холодного времени года. Оверсайз худи и брюки с широкими манжетами стали трендом зимы 2025 года.

Как носить спортивный костюм зимой

Теплые костюмы прекрасно сочетаются с дубленками на овчине, стегаными пальто длины меди, классическими парками и даже меховыми шубами. Особенно модным является сочетание с "тедди" шубами.

Спортивный костюм в сочетании с зимней курткой. Фото с Instagram

Худые на флисе можно носить с джинсами или лосинами из экокожи, дополняя образ дутиком, теплой панамой и стильной сумкой-багетом. Спортивные брюки красиво смотрятся с флисовой рубашкой поверх ангорового гольфа, дополнены кашемировым пальто-коконом.

Худые с джинсами. Фото с Instagram

Что обуть под спортивный костюм

Спортивный костюм можно комбинировать с разной обувью. От текстильных кедов и слепонов в демисезон до утепленных сапог и ботинок в морозную погоду.

Кроссовки

Они остаются классикой для спортивного костюма. Белые кроссовки подходят для любых фасонов и тканей. Для занятий спортом следует выбирать модели с амортизирующей подошвой и дышащих материалов.

Кроссовки под костюм лучшее сочетание. Фото с Instagram

Сникерсы

Велюровые костюмы лучше всего смотрятся со стильными сникерсами.

Модель сникерсов. Фото с Instagram

Теплые спортивные костюмы — это универсальный вариант для зимнего гардероба. Они обеспечивают комфорт, позволяя оставаться модными даже в самые сильные морозы.

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