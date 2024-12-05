Пальто или куртка - как создать трендовый образ этой зимой

Что носить зимой 2025 — топовые образы с пальто и куртками
Зима — это время не только для теплой одежды, но и стильных образов. Верхняя одежда остается ключевым элементом, ведь она должна быть не только функциональной, но и стильной.
Стилистка Яна Платонова поделилась идеями, как совмещать пальто, пуховики и дубленки, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в холодное время года.
Пальто — классика всегда в тренде
Пальто представляет собой универсальный выбор для тех, кто ценит элегантность. Его легко сочетать с разными элементами гардероба:
- Свитера: вязаные модели из кашемира или шерсти придают уют.
- Брюки и джинсы: прямые фасоны подчеркивают стиль.
- Платья и юбки вместе с плотными колготками создают женственный образ.
- Обувь: от ботфортов до классических ботинок — выбор зависит от стиля.
- Аксессуары: шарфы, шапки и перчатки станут ярким акцентом вашего образа.
Пуховики — комфорт в тренде
Пуховики остаются любимым выбором для холодных дней благодаря их практичности и универсальности:
- Толстовки и худи: создают стильный и комфортный casual-образ.
- Джинсы и утепленные леггинсы: обеспечивают тепло и свободу движений.
- Обувь: высокие ботинки или спортивные кроссовки дополнят современный стиль.
Дубленки — элегантность и тепло
Дубленки придают образу роскоши и шарма:
- Свитера: объемные шерстяные модели смотрятся уютно.
- Брюки и джинсы: отлично подходят для ежедневного использования.
- Платья и юбки: создают романтический образ в сочетании с сапогами.
- Обувь: сапоги на низком каблуке или ботинки обеспечивают комфорт и стильно смотрятся.
Как видим, варианты комбинаций зимних образов могут быть разными. Нужно только выбрать более подходящие к вашему стилю.
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