Пальто или куртка - как создать трендовый образ этой зимой

Девушка в теплом виде. Фото: Pixabay

Зима — это время не только для теплой одежды, но и стильных образов. Верхняя одежда остается ключевым элементом, ведь она должна быть не только функциональной, но и стильной.

Стилистка Яна Платонова поделилась идеями, как совмещать пальто, пуховики и дубленки, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в холодное время года.

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Пальто — классика всегда в тренде

Пальто представляет собой универсальный выбор для тех, кто ценит элегантность. Его легко сочетать с разными элементами гардероба:

Свитера : вязаные модели из кашемира или шерсти придают уют.

: вязаные модели из кашемира или шерсти придают уют. Брюки и джинсы : прямые фасоны подчеркивают стиль.

: прямые фасоны подчеркивают стиль. Платья и юбки вместе с плотными колготками создают женственный образ.

вместе с плотными колготками создают женственный образ. Обувь : от ботфортов до классических ботинок — выбор зависит от стиля.

: от ботфортов до классических ботинок — выбор зависит от стиля. Аксессуары: шарфы, шапки и перчатки станут ярким акцентом вашего образа.

Образы с пальто на зиму. Фото: Instagram.com/styleguide.ua

Экстравагантные образы. Фото: Instagram.com/styleguide.ua

Пуховики — комфорт в тренде

Пуховики остаются любимым выбором для холодных дней благодаря их практичности и универсальности:

Толстовки и худи : создают стильный и комфортный casual-образ.

: создают стильный и комфортный casual-образ. Джинсы и утепленные леггинсы : обеспечивают тепло и свободу движений.

: обеспечивают тепло и свободу движений. Обувь: высокие ботинки или спортивные кроссовки дополнят современный стиль.

Стильные образы с пуховиками. Фото: Instagram.com/styleguide.ua

Дубленки — элегантность и тепло

Дубленки придают образу роскоши и шарма:

Свитера : объемные шерстяные модели смотрятся уютно.

: объемные шерстяные модели смотрятся уютно. Брюки и джинсы : отлично подходят для ежедневного использования.

: отлично подходят для ежедневного использования. Платья и юбки : создают романтический образ в сочетании с сапогами.

: создают романтический образ в сочетании с сапогами. Обувь: сапоги на низком каблуке или ботинки обеспечивают комфорт и стильно смотрятся.

Модные образы с дубленками. Фото: Instagram.com/styleguide.ua

Как видим, варианты комбинаций зимних образов могут быть разными. Нужно только выбрать более подходящие к вашему стилю.

Раньше мы писали о том, с чем можно комбинировать спортивный костюм зимой.

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