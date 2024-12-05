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Что носить зимой 2025 — топовые образы с пальто и куртками

5 декабря 2024 11:34
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Пальто или куртка - как создать трендовый образ этой зимой
Девушка в теплом виде. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Зима — это время не только для теплой одежды, но и стильных образов. Верхняя одежда остается ключевым элементом, ведь она должна быть не только функциональной, но и стильной.

Стилистка Яна Платонова поделилась идеями, как совмещать пальто, пуховики и дубленки, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в холодное время года.

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Пальто — классика всегда в тренде

Пальто представляет собой универсальный выбор для тех, кто ценит элегантность. Его легко сочетать с разными элементами гардероба:

  • Свитера: вязаные модели из кашемира или шерсти придают уют.
  • Брюки и джинсы: прямые фасоны подчеркивают стиль.
  • Платья и юбки вместе с плотными колготками создают женственный образ.
  • Обувь: от ботфортов до классических ботинок — выбор зависит от стиля.
  • Аксессуары: шарфы, шапки и перчатки станут ярким акцентом вашего образа.
Что носить зимой 2025 — топовые образы с пальто и куртками - фото 1
Образы с пальто на зиму. Фото: Instagram.com/styleguide.ua
Что носить зимой 2025 — топовые образы с пальто и куртками - фото 2
Экстравагантные образы. Фото: Instagram.com/styleguide.ua

Пуховики — комфорт в тренде

Пуховики остаются любимым выбором для холодных дней благодаря их практичности и универсальности:

  • Толстовки и худи: создают стильный и комфортный casual-образ.
  • Джинсы и утепленные леггинсы: обеспечивают тепло и свободу движений.
  • Обувь: высокие ботинки или спортивные кроссовки дополнят современный стиль.
Что носить зимой 2025 — топовые образы с пальто и куртками - фото 3
Стильные образы с пуховиками. Фото: Instagram.com/styleguide.ua

Дубленки — элегантность и тепло

Дубленки придают образу роскоши и шарма:

  • Свитера: объемные шерстяные модели смотрятся уютно.
  • Брюки и джинсы: отлично подходят для ежедневного использования.
  • Платья и юбки: создают романтический образ в сочетании с сапогами.
  • Обувь: сапоги на низком каблуке или ботинки обеспечивают комфорт и стильно смотрятся.
Что носить зимой 2025 — топовые образы с пальто и куртками - фото 4
Модные образы с дубленками. Фото: Instagram.com/styleguide.ua

Как видим, варианты комбинаций зимних образов могут быть разными. Нужно только выбрать более подходящие к вашему стилю.

Раньше мы писали о том, с чем можно комбинировать спортивный костюм зимой.

Также мы сообщали, какие модели пуховиков устарели.

мода одежда зима стиль верхняя одежда

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