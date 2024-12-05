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Головний тренд 2025 — штани, які мають бути у вашому гардеробі

5 грудня 2024 18:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Новий тренд 2025 року — які штани будуть на піку моди
Стильний образ з білими штанами. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

У 2025 році штани залишаються незамінним елементом гардероба, пропонуючи стиль та комфорт для кожного випадку. Дизайнери експериментують із формами, кольорами та матеріалами, створюючи тренди, які точно припадуть до душі. 

Сайт Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Шкіряні штани 

Шкіряні штани цього року знову в центрі уваги. Вони представлені в різноманітних варіаціях — від класичних моделей до сміливих фасонів із декоративними елементами. Основні кольори — чорний, коричневий і винний, але для любителів яскравих образів є моделі у насичених відтінках. Такі штани чудово виглядають як у повсякденних, так і в святкових образах. 

Головний тренд 2025 — штани, які мають бути у вашому гардеробі - фото 1
Шкіряні штани в різних кольорах. Фото з Instagram

Розрізи на штанах в тренді

Штани з розрізами — один із головних трендів сезону. Вони додають образу динамічності й підходять для створення як casual, так і елегантних луків. Особливо ефектно такі моделі виглядають із взуттям на підборах, підкреслюючи жіночність і грацію. 

Головний тренд 2025 — штани, які мають бути у вашому гардеробі - фото 2
Штани з розрізами. Фото з Instagram

Металевий блиск для сміливих образів 

Якщо ви шукаєте штани для вечірки чи особливого заходу, зверніть увагу на моделі з металевим блиском. Тканини, що переливаються, сатин і ламе — ідеальний вибір для створення святкового настрою. Щоб зберегти баланс, краще комбінувати ці штани з простим однотонним верхом. 

Головний тренд 2025 — штани, які мають бути у вашому гардеробі - фото 3
Штани з металевим блиском. Фото з Instagram

Широкі штани 

Широкі штани залишаються одним із найпопулярніших трендів 2025 року. Вони представлені у різноманітних варіантах — від легких тканин для офісу до теплого вельвету й деніму для щоденного носіння. Висока талія додає елегантності й підкреслює фігуру. 

Головний тренд 2025 — штани, які мають бути у вашому гардеробі - фото 4
Широкі штани в образі. Фото з Instagram

Укорочені моделі 

Укорочені штани ідеально підходять для активного повсякденного життя. Вони чудово поєднуються з ботильйонами, масивними кросівками або взуттям на підборах.

Головний тренд 2025 — штани, які мають бути у вашому гардеробі - фото 5
Укорочені штани у поєднанні з кросівками. Фото з Instagram

У моді моделі зі звуженими штанинами та акцентом на талії, які надають образу легкості та актуальності. 

Раніше ми писали про те, з чим носити джинси взимку.

Також ми повідомляли, як створити трендовий образ цієї зими.

мода одяг жінки стиль штани

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