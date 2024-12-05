Новый тренд 2025 года – какие штаны будут на пике моды

Стильный образ с белыми брюками. Фото: Freepik

В 2025 году штаны остаются незаменимым элементом гардероба, предлагая стиль и комфорт для каждого случая. Дизайнеры экспериментируют с формами, цветами и материалами, создавая тренды, которые точно придутся по душе.

Сайт Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Кожаные штаны

Кожаные штаны в этом году снова в центре внимания. Они представлены в различных вариациях — от классических моделей до смелых фасонов с декоративными элементами. Основные цвета — черный, коричневый и винный, но для любителей ярких образов есть модели в более насыщенных оттенках. Такие брюки прекрасно смотрятся как в обыденных, так и в праздничных образах.

Кожаные брюки в разных цветах. Фото с Instagram

Разрезы на брюках в тренде

Брюки с разрезами — один из главных трендов сезона. Они придают образу динамичности и подходят для создания как casual, так и элегантных луков. Особенно эффектно такие модели смотрятся с обувью на каблуке, подчеркивая женственность и грацию.

Брюки с разрезами. Фото с Instagram

Металлический блеск для смелых образов

Если вы ищете брюки для вечеринки или особого мероприятия, обратите внимание на модели с металлическим блеском. Переливающиеся ткани сатин и ламэ — идеальный выбор для создания праздничного настроения. Чтобы сохранить баланс лучше комбинировать эти штаны с простым однотонным верхом.

Брюки с металлическим блеском. Фото с Instagram

Широкие штаны

Широкие штаны остаются одним из самых популярных трендов 2025 года. Они представлены в различных вариантах — от легких тканей для офиса до теплого вельвета и денима для ежедневного ношения. Высокая талия придает элегантности и подчеркивает фигуру.

Широкие брюки в образе. Фото с Instagram

Укороченные модели

Укороченные брюки идеально подходят для активной повседневной жизни. Они прекрасно сочетаются с ботильонами, массивными кроссовками или обувью на каблуке.

Укороченные брюки в сочетании с кроссовками. Фото с Instagram

В моде модели с зауженными штанинами и акцентом на талии, придающие образу легкости и актуальности.

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