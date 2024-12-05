Новый тренд 2025 года – какие штаны будут на пике моды

Главный тренд 2025 — штаны, которые должны быть в вашем гардеробе
В 2025 году штаны остаются незаменимым элементом гардероба, предлагая стиль и комфорт для каждого случая. Дизайнеры экспериментируют с формами, цветами и материалами, создавая тренды, которые точно придутся по душе.
Сайт Новини.LIVE расскажет о них подробнее.
Кожаные штаны
Кожаные штаны в этом году снова в центре внимания. Они представлены в различных вариациях — от классических моделей до смелых фасонов с декоративными элементами. Основные цвета — черный, коричневый и винный, но для любителей ярких образов есть модели в более насыщенных оттенках. Такие брюки прекрасно смотрятся как в обыденных, так и в праздничных образах.
Разрезы на брюках в тренде
Брюки с разрезами — один из главных трендов сезона. Они придают образу динамичности и подходят для создания как casual, так и элегантных луков. Особенно эффектно такие модели смотрятся с обувью на каблуке, подчеркивая женственность и грацию.
Металлический блеск для смелых образов
Если вы ищете брюки для вечеринки или особого мероприятия, обратите внимание на модели с металлическим блеском. Переливающиеся ткани сатин и ламэ — идеальный выбор для создания праздничного настроения. Чтобы сохранить баланс лучше комбинировать эти штаны с простым однотонным верхом.
Широкие штаны
Широкие штаны остаются одним из самых популярных трендов 2025 года. Они представлены в различных вариантах — от легких тканей для офиса до теплого вельвета и денима для ежедневного ношения. Высокая талия придает элегантности и подчеркивает фигуру.
Укороченные модели
Укороченные брюки идеально подходят для активной повседневной жизни. Они прекрасно сочетаются с ботильонами, массивными кроссовками или обувью на каблуке.
В моде модели с зауженными штанинами и акцентом на талии, придающие образу легкости и актуальности.
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