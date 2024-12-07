Як носити українську хустку — стильні ідеї для свята

Дівчина в хустці. Фото: Freepik

Сьогодні, 7 грудня, в Україні відзначається День української хустки. Колись хустка була важливою частиною жіночого гардероба в Україні. Її носили на свята, у будні, і навіть берегли для особливих днів, наприклад весілля.

Сайт Новини.LIVE розповість, чому цей аксесуар повертається в моду і знову стає популярним серед тих, хто хоче додати своєму образу яскравий акцент.

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Для наших прабабусь хустка була не просто одягом, а майже оберегом. Щодня вони носили прості моделі, а на свята одягали яскраві та барвисті. Молоді дівчата обирали світлі хустки з квітковими орнаментами, а старші жінки — темніші й стримані.

Українська хустка в білому кольорі. Фото з Instagram

Хустки мали й обрядове значення. Наприклад, коли дівчина погоджувалася на шлюб, вона дарувала хустку своєму обранцю та старостам. А на весіллі наречену "перевдягали": знімали фату і пов’язували хустку, що символізувало початок нового статусу – тепер вона заміжня жінка. Ця традиція ще досі зустрічається на деяких весіллях.

Щоб буденне носіння не ставало нудним, хустки зав’язували по-різному. Ті способи, які придумали наші бабусі, й зараз можна побачити на модних показах.

Дівчина в українській хустці. Фото з Instagram

Як носити хустку сьогодні

Хустка — це універсальний аксесуар, який можна носити майже з будь-яким одягом. Наприклад, вона може стати стильним шарфом: просто пов’яжіть її навколо шиї так, щоб один край звисав. Або ж накиньте на плечі, якщо хочете додати трохи затишку.

Хустка у поєднанні з пальто. Фото з Instagram

Один з варіантів, як носити хустку. Фото з Instagram

Хустка має стильний вигляд з пальто чи класичним верхнім одягом. А от об’ємні куртки чи капюшони — не найкращий вибір для такого аксесуара.

У теплу пору року хустку можна зав’язати на волоссі чи навіть використовувати як браслет на руці.

Хустка, зав'язана у волосся. Фото з Instagram

Хустка на руці. Фото з Instagram

Якщо хустка велика, спробуйте зробити з неї пояс. Для цього достатньо обгорнути її навколо талії. Хоча взимку це може бути не дуже практично, але для особливих подій — саме те.

Хустка на талії має привабливий вигляд. Фото з Instagram

Головне, щоб хустка підходила до кольорів вашого образу. Вона може стати тією "родзинкою", яка зробить навіть простий одяг незабутнім.

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