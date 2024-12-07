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Трендовий образ з українською хусткою — модні поради до свята

7 грудня 2024 11:12
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як носити українську хустку — стильні ідеї для свята
Дівчина в хустці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Сьогодні, 7 грудня, в Україні відзначається День української хустки. Колись хустка була важливою частиною жіночого гардероба в Україні. Її носили на свята, у будні, і навіть берегли для особливих днів, наприклад весілля.

Сайт Новини.LIVE розповість, чому цей аксесуар повертається в моду і знову стає популярним серед тих, хто хоче додати своєму образу яскравий акцент.

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Чому хустка була важливою раніше

Для наших прабабусь хустка була не просто одягом, а майже оберегом. Щодня вони носили прості моделі, а на свята одягали яскраві та барвисті. Молоді дівчата обирали світлі хустки з квітковими орнаментами, а старші жінки — темніші й стримані.

Трендовий образ з українською хусткою — модні поради до свята - фото 1
Українська хустка в білому кольорі. Фото з Instagram

Хустки мали й обрядове значення. Наприклад, коли дівчина погоджувалася на шлюб, вона дарувала хустку своєму обранцю та старостам. А на весіллі наречену "перевдягали": знімали фату і пов’язували хустку, що символізувало початок нового статусу – тепер вона заміжня жінка. Ця традиція ще досі зустрічається на деяких весіллях.

Щоб буденне носіння не ставало нудним, хустки зав’язували по-різному. Ті способи, які придумали наші бабусі, й зараз можна побачити на модних показах.

Трендовий образ з українською хусткою — модні поради до свята - фото 2
Дівчина в українській хустці. Фото з Instagram

Як носити хустку сьогодні

Хустка — це універсальний аксесуар, який можна носити майже з будь-яким одягом. Наприклад, вона може стати стильним шарфом: просто пов’яжіть її навколо шиї так, щоб один край звисав. Або ж накиньте на плечі, якщо хочете додати трохи затишку.

Трендовий образ з українською хусткою — модні поради до свята - фото 3
Хустка у поєднанні з пальто. Фото з Instagram
Трендовий образ з українською хусткою — модні поради до свята - фото 4
Один з варіантів, як носити хустку. Фото з Instagram

 Хустка має стильний вигляд з пальто чи класичним верхнім одягом. А от об’ємні куртки чи капюшони — не найкращий вибір для такого аксесуара.

У теплу пору року хустку можна зав’язати на волоссі чи навіть використовувати як браслет на руці.

Трендовий образ з українською хусткою — модні поради до свята - фото 5
Хустка, зав'язана у волосся. Фото з Instagram
Трендовий образ з українською хусткою — модні поради до свята - фото 6
Хустка на руці. Фото з Instagram

Якщо хустка велика, спробуйте зробити з неї пояс. Для цього достатньо обгорнути її навколо талії. Хоча взимку це може бути не дуже практично, але для особливих подій — саме те.

Трендовий образ з українською хусткою — модні поради до свята - фото 7
Хустка на талії має привабливий вигляд. Фото з Instagram

Головне, щоб хустка підходила до кольорів вашого образу. Вона може стати тією "родзинкою", яка зробить навіть простий одяг незабутнім.

Раніше ми писали про те, які стильні образи варто приміряти на себе взимку.

Також ми повідомляли, які три типові помилки можуть зіпсувати образ

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