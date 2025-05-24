Какая обувь будет модной этим летом — беспроигрышные варианты

Трендовая летняя обувь — эти пары понравятся всем
Летняя обувь — это не только о стиле, но и о комфорте. В теплую погоду хочется выбрать модели, которые будут удобными и легкими. В этом сезоне в тренде будет именно такая обувь — простая и красивая одновременно.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какая обувь будет модной этим летом
Балетки с анималистическим принтом
Популярными летом будут балетки. Особое внимание стоит обратить на модели с принтами зебры, коровы и змеи. Они идеально подойдут под все — джинсы, платья или юбки. Кроме того, в моде также остаются акцентные Mary Jane и классические балетки в стиле Chanel.
Минималистичные вьетнамки
Мегаудобным вариантом на лето будут минималистичные вьетнамки. Их можно сочетать с классическими образами или пляжными аутфитами. Такая обувь будет максимально комфортной и минимально ощутимой.
Анатомическая обувь
Этот вариант станет действительно интересным и не обыденным. Анатомическая обувь повторяет форму ступни и пальцев, из-за чего является действительно комфортной. К тому же она подойдет под разные образы, поэтому не бойтесь экспериментировать.
Римские сандалии
Настоящим хитом этого лета станут римские сандалии. Они имеют элегантный и несколько романтический вид и подойдут под что угодно. Кроме того, стоит обратить внимание и на мокасины на шнуровках.
Летом 2025 года в моде будет естественность, изящество и простота. Тренды уже давно обращают внимание не только на красоту, но и на комфорт. Поэтому выбирайте ту модель, которая будет удобной и стильной одновременно.
Напомним, ранее мы писали о том, с какими образами носить мокасины. Эта обувь будет хитом лета 2025 года.
Также мы рассказывали о том, что мюли будут очень популярными в этом сезоне. Они привлекают не только красотой, но и удобством.
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