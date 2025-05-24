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Трендовая летняя обувь — эти пары понравятся всем

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Дата публикации 24 мая 2025 09:19
Какая обувь будет модной этим летом — беспроигрышные варианты
Женская обувь. Фото: Pexels

Летняя обувь — это не только о стиле, но и о комфорте. В теплую погоду хочется выбрать модели, которые будут удобными и легкими. В этом сезоне в тренде будет именно такая обувь — простая и красивая одновременно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какая обувь будет модной этим летом

Балетки с анималистическим принтом

Популярными летом будут балетки. Особое внимание стоит обратить на модели с принтами зебры, коровы и змеи. Они идеально подойдут под все — джинсы, платья или юбки. Кроме того, в моде также остаются акцентные Mary Jane и классические балетки в стиле Chanel.

Яке взуття буде трендовим влітку 2025
Леопардовые балетки. Фото из Instagram

Минималистичные вьетнамки

Мегаудобным вариантом на лето будут минималистичные вьетнамки. Их можно сочетать с классическими образами или пляжными аутфитами. Такая обувь будет максимально комфортной и минимально ощутимой.

Яке взуття буде трендовим влітку 2025
Образ с минималистичными вьетнамками. Фото из Instagram

Анатомическая обувь

Этот вариант станет действительно интересным и не обыденным. Анатомическая обувь повторяет форму ступни и пальцев, из-за чего является действительно комфортной. К тому же она подойдет под разные образы, поэтому не бойтесь экспериментировать.

Яке взуття буде трендовим влітку 2025
Анатомическая обувь. Фото из Instagram

Римские сандалии

Настоящим хитом этого лета станут римские сандалии. Они имеют элегантный и несколько романтический вид и подойдут под что угодно. Кроме того, стоит обратить внимание и на мокасины на шнуровках.

Яке взуття буде трендовим влітку 2025
Римские сандалии. Фото из Instagram

Летом 2025 года в моде будет естественность, изящество и простота. Тренды уже давно обращают внимание не только на красоту, но и на комфорт. Поэтому выбирайте ту модель, которая будет удобной и стильной одновременно.

Напомним, ранее мы писали о том, с какими образами носить мокасины. Эта обувь будет хитом лета 2025 года.

Также мы рассказывали о том, что мюли будут очень популярными в этом сезоне. Они привлекают не только красотой, но и удобством.

лето мода тренды обувь женская обувь
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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