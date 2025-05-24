Яке взуття буде модним цього літа — безпрограшні варіанти

Трендове літнє взуття — ці пари полюбляться усім
Літнє взуття — це не тільки про стиль, а й про комфорт. В теплу погоду хочеться обрати моделі, які будуть зручними та легкими. Цього сезону в тренді буде саме таке взуття — просте та красиве водночас.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Яке взуття буде модним цього літа
Балетки з анімалістичним принтом
Популярними влітку будуть балетки. Особливу увагу варто звернути на моделі з принтами зебри, корови та змії. Вони ідеально підійдуть під будь-що — джинси, сукні чи спідниці. Крім того, в моді також залишаються акцентні Mary Jane та класичні балетки в стилі Chanel.
Мінімалістичні в'єтнамки
Мегазручним варіантом на літо будуть мінімалістичні в'єтнамки. Їх можна поєднувати з класичними образами чи пляжними аутфітами. Таке взуття буде максимально комфортним та мінімально відчутним.
Анатомічне взуття
Цей варіант стане дійсно цікавим та небуденним. Анатомічне взуття повторює форму ступні та пальців, через що є дійсно комфортним. До того ж воно підійде під різні образи, тож не бійтеся експериментувати.
Римські сандалі
Справжнім хітом цього літа стануть римські сандалі. Вони мають елегантний та дещо романтичний вигляд і пасуватимуть під будь-що. Крім того, варто звернути увагу й на мокасини на шнурівках.
Влітку 2025 року в моді буде природність, витонченість та простота. Тренди вже давно звертають увагу не тільки на красу, а й на комфорт. Тож обирайте ту модель, яка буде зручною й стильною водночас.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, з якими образами носити мокасини. Це взуття буде хітом літа 2025.
Також ми розповідали про те, що мюлі будуть дуже популярними цього сезону. Вони приваблюють не тільки красою, а й зручністю.
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