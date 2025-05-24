Яке взуття буде модним цього літа — безпрограшні варіанти

Жіноче взуття. Фото: Pexels

Літнє взуття — це не тільки про стиль, а й про комфорт. В теплу погоду хочеться обрати моделі, які будуть зручними та легкими. Цього сезону в тренді буде саме таке взуття — просте та красиве водночас.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Балетки з анімалістичним принтом

Популярними влітку будуть балетки. Особливу увагу варто звернути на моделі з принтами зебри, корови та змії. Вони ідеально підійдуть під будь-що — джинси, сукні чи спідниці. Крім того, в моді також залишаються акцентні Mary Jane та класичні балетки в стилі Chanel.

Леопардові балетки. Фото з Instagram

Мінімалістичні в'єтнамки

Мегазручним варіантом на літо будуть мінімалістичні в'єтнамки. Їх можна поєднувати з класичними образами чи пляжними аутфітами. Таке взуття буде максимально комфортним та мінімально відчутним.

Образ з мінімалістичними в'єтнамками. Фото з Instagram

Анатомічне взуття

Цей варіант стане дійсно цікавим та небуденним. Анатомічне взуття повторює форму ступні та пальців, через що є дійсно комфортним. До того ж воно підійде під різні образи, тож не бійтеся експериментувати.

Анатомічне взуття. Фото з Instagram

Римські сандалі

Справжнім хітом цього літа стануть римські сандалі. Вони мають елегантний та дещо романтичний вигляд і пасуватимуть під будь-що. Крім того, варто звернути увагу й на мокасини на шнурівках.

Римські сандалі. Фото з Instagram

Влітку 2025 року в моді буде природність, витонченість та простота. Тренди вже давно звертають увагу не тільки на красу, а й на комфорт. Тож обирайте ту модель, яка буде зручною й стильною водночас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з якими образами носити мокасини. Це взуття буде хітом літа 2025.

Також ми розповідали про те, що мюлі будуть дуже популярними цього сезону. Вони приваблюють не тільки красою, а й зручністю.