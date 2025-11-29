Национальная украинская одежда — из чего она состоит

Традиционная украинская одежда — из чего она состоит
Украинская национальная одежда — это не просто традиционный костюм. На самом деле она хранит в себе историю прошлых поколений и является символом целой культуры. Каждый шов и каждое украшение на нем имеет свое значение.
Из чего состоит национальная одежда украинцев
Элементы женского украинского костюма
Основой традиционного женского образа является вышитая рубашка и юбка. Вышивка может украшать рукава, воротник или переднюю часть одежды. Она имеет сакральное значение и выбирается не случайно. Каждый узор и цвет олицетворяет что-то свое.
К рубашке и юбке в традиционном украинском костюме добавляют клетчатую плахту. Ее оборачивают вокруг бедер. В некоторых регионах плахту заменяют запаской — прямоугольным куском ткани.
На сорочку украинки надевают корсетку. Она похожа на жилет, что подчеркивает талию и делает силуэт изящным. Корсетка может быть украшена бисером или вышивкой. Дополняется образ поясом, который еще называют крайкой.
Кроме того, особое место занимают украшения. Украинский традиционный костюм сложно представить без кораллов (яркого ожерелья) и дукача (большой металлической подвески). Завершающий аксессуар национальной одежды — венок или платок, который покрывает голову.
Из чего состоит мужской костюм
Основой традиционной украинской мужской одежды является вышитая рубашка. Обычно вышивкой украшают ее воротник. Кроме того, образ дополняют широкие брюки, которые завязываются на поясе, — шаровары.
Мужской костюм также состоит из верхней одежды, например, жупана или кожуха. Национальную одежду украинцев трудно представить без головного убора — соломенной шляпы или высокой меховой шапки.
