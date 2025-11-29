Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Традиционная украинская одежда — из чего она состоит

Традиционная украинская одежда — из чего она состоит

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 13:13
Национальная украинская одежда — из чего она состоит
Девушка в традиционном украинском костюме. Фото: Freepik

Украинская национальная одежда — это не просто традиционный костюм. На самом деле она хранит в себе историю прошлых поколений и является символом целой культуры. Каждый шов и каждое украшение на нем имеет свое значение.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Из чего состоит национальная одежда украинцев

Элементы женского украинского костюма

Основой традиционного женского образа является вышитая рубашка и юбка. Вышивка может украшать рукава, воротник или переднюю часть одежды. Она имеет сакральное значение и выбирается не случайно. Каждый узор и цвет олицетворяет что-то свое.

З чого складається національний одяг українців
Женщина в украинском традиционном костюме. Фото: Instagram

К рубашке и юбке в традиционном украинском костюме добавляют клетчатую плахту. Ее оборачивают вокруг бедер. В некоторых регионах плахту заменяют запаской — прямоугольным куском ткани.

З чого складається національний одяг українців
Плахта в украинском костюме. Фото: Instagram

На сорочку украинки надевают корсетку. Она похожа на жилет, что подчеркивает талию и делает силуэт изящным. Корсетка может быть украшена бисером или вышивкой. Дополняется образ поясом, который еще называют крайкой.

З чого складається національний одяг українців
Корсетка в украинском национальном костюме. Фото: Instagram

Кроме того, особое место занимают украшения. Украинский традиционный костюм сложно представить без кораллов (яркого ожерелья) и дукача (большой металлической подвески). Завершающий аксессуар национальной одежды — венок или платок, который покрывает голову.

З чого складається національний одяг українців
Традиционные украинские украшения. Фото: Instagram

Из чего состоит мужской костюм

Основой традиционной украинской мужской одежды является вышитая рубашка. Обычно вышивкой украшают ее воротник. Кроме того, образ дополняют широкие брюки, которые завязываются на поясе, — шаровары.

З чого складається національний одяг українців
Мужчина в традиционной украинской одежде. Фото: Instagram

Мужской костюм также состоит из верхней одежды, например, жупана или кожуха. Национальную одежду украинцев трудно представить без головного убора — соломенной шляпы или высокой меховой шапки.

Напомним, ранее мы писали о том, какие стили одежды сейчас популярны. Каждый сможет выбрать идеальный вариант для себя.

Также мы рассказывали о том, какие аксессуары будут в моде в 2026 году. Они довершат образ.

украинцы традиции мода одежда интересные факты
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации