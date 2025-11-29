Национальная украинская одежда — из чего она состоит

Девушка в традиционном украинском костюме. Фото: Freepik

Украинская национальная одежда — это не просто традиционный костюм. На самом деле она хранит в себе историю прошлых поколений и является символом целой культуры. Каждый шов и каждое украшение на нем имеет свое значение.

Из чего состоит национальная одежда украинцев

Элементы женского украинского костюма

Основой традиционного женского образа является вышитая рубашка и юбка. Вышивка может украшать рукава, воротник или переднюю часть одежды. Она имеет сакральное значение и выбирается не случайно. Каждый узор и цвет олицетворяет что-то свое.

Женщина в украинском традиционном костюме. Фото: Instagram

К рубашке и юбке в традиционном украинском костюме добавляют клетчатую плахту. Ее оборачивают вокруг бедер. В некоторых регионах плахту заменяют запаской — прямоугольным куском ткани.

Плахта в украинском костюме. Фото: Instagram

На сорочку украинки надевают корсетку. Она похожа на жилет, что подчеркивает талию и делает силуэт изящным. Корсетка может быть украшена бисером или вышивкой. Дополняется образ поясом, который еще называют крайкой.

Корсетка в украинском национальном костюме. Фото: Instagram

Кроме того, особое место занимают украшения. Украинский традиционный костюм сложно представить без кораллов (яркого ожерелья) и дукача (большой металлической подвески). Завершающий аксессуар национальной одежды — венок или платок, который покрывает голову.

Традиционные украинские украшения. Фото: Instagram

Из чего состоит мужской костюм

Основой традиционной украинской мужской одежды является вышитая рубашка. Обычно вышивкой украшают ее воротник. Кроме того, образ дополняют широкие брюки, которые завязываются на поясе, — шаровары.

Мужчина в традиционной украинской одежде. Фото: Instagram

Мужской костюм также состоит из верхней одежды, например, жупана или кожуха. Национальную одежду украинцев трудно представить без головного убора — соломенной шляпы или высокой меховой шапки.

