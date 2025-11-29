Відео
Головна Мода Традиційний український одяг — з чого він складається

Традиційний український одяг — з чого він складається

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 13:13
Національний український одяг — з чого він складається
Дівчина в традиційному українському костюмі. Фото: Freepik

Український національний одяг — це не просто традиційний костюм. Насправді він зберігає в собі історію минулих поколінь та є символом цілої культури. Кожен шов і кожна прикраса на ньому має своє значення.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Елементи жіночого українського костюма

Основою традиційного жіночого образу є вишита сорочка та спідниця. Вишивка може прикрашати рукави, комір чи передню частину одягу. Вона має сакральне значення та обирається не випадково. Кожен візерунок та колір уособлює щось своє.

З чого складається національний одяг українців
Жінка в українському традиційному костюмі. Фото: Instagram

До сорочки та спідниці в традиційному українському костюмі додають картату плахту. Її обертають навколо стегон. У деяких регіонах плахту замінюють запаскою — прямокутним шматком тканини.

З чого складається національний одяг українців
Плахта в українському костюмі. Фото: Instagram

На сорочку українки одягають корсетку. Вона схожа на жилет, що підкреслює талію та робить силует витонченим. Корсетка може бути прикрашена бісером чи вишивкою. Доповнюється образ поясом, який ще називають крайкою. 

З чого складається національний одяг українців
Корсетка в українському національному костюмі. Фото: Instagram

Крім того, особливе місце посідають прикраси. Український традиційний костюм складно уявити без коралів (яскравого намиста) та дукача (великої металевої підвіски). Завершальний аксесуар національного одягу — вінок або ж хустка, яка покриває голову.

З чого складається національний одяг українців
Традиційні українські прикраси. Фото: Instagram

З чого складається чоловічий костюм

Основою традиційного українського чоловічого одягу є вишита сорочка. Зазвичай вишивкою прикрашають її комір. Крім того, образ доповнюють широкі штани, що зав'язуються на поясі, — шаровари.

З чого складається національний одяг українців
Чоловік у традиційному українському одязі. Фото: Instagram

Чоловічий костюм також складається з верхнього одягу, наприклад, жупана чи кожуха. Національний одяг українців важко уявити без головного убору — солом'яного капелюха чи високої хутряної шапки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які стилі одягу зараз популярні. Кожен зможе обрати ідеальний варіант для себе.

Також ми розповідали про те, які аксесуари будуть в моді у 2026 році. Вони довершать образ.

Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
