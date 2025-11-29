Національний український одяг — з чого він складається

Дівчина в традиційному українському костюмі. Фото: Freepik

Український національний одяг — це не просто традиційний костюм. Насправді він зберігає в собі історію минулих поколінь та є символом цілої культури. Кожен шов і кожна прикраса на ньому має своє значення.

З чого складається національний одяг українців

Елементи жіночого українського костюма

Основою традиційного жіночого образу є вишита сорочка та спідниця. Вишивка може прикрашати рукави, комір чи передню частину одягу. Вона має сакральне значення та обирається не випадково. Кожен візерунок та колір уособлює щось своє.

Жінка в українському традиційному костюмі. Фото: Instagram

До сорочки та спідниці в традиційному українському костюмі додають картату плахту. Її обертають навколо стегон. У деяких регіонах плахту замінюють запаскою — прямокутним шматком тканини.

Плахта в українському костюмі. Фото: Instagram

На сорочку українки одягають корсетку. Вона схожа на жилет, що підкреслює талію та робить силует витонченим. Корсетка може бути прикрашена бісером чи вишивкою. Доповнюється образ поясом, який ще називають крайкою.

Корсетка в українському національному костюмі. Фото: Instagram

Крім того, особливе місце посідають прикраси. Український традиційний костюм складно уявити без коралів (яскравого намиста) та дукача (великої металевої підвіски). Завершальний аксесуар національного одягу — вінок або ж хустка, яка покриває голову.

Традиційні українські прикраси. Фото: Instagram

З чого складається чоловічий костюм

Основою традиційного українського чоловічого одягу є вишита сорочка. Зазвичай вишивкою прикрашають її комір. Крім того, образ доповнюють широкі штани, що зав'язуються на поясі, — шаровари.

Чоловік у традиційному українському одязі. Фото: Instagram

Чоловічий костюм також складається з верхнього одягу, наприклад, жупана чи кожуха. Національний одяг українців важко уявити без головного убору — солом'яного капелюха чи високої хутряної шапки.

