Україна
Популярні стилі одягу — можливо про деякі ви і не знали

Популярні стилі одягу — можливо про деякі ви і не знали

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 22:12
Оновлено: 14:45
Найпопулярніші стилі одягу — деякі точно здивують
Дівчина в цікавій кофті. Фото: freepik

Сьогодні у моди немає жорстких рамок — кожен має право створювати власні правила. Ми одягаємось не заради трендів, а щоб відчути себе собою. Але щоб легше зрозуміти, який стиль близький саме вам, варто подивитися, з чого все починалося і які риси збереглися донині.

Новини.LIVE представили короткий і чесний гід про найвідоміші стилі, без переобтяження термінами.

Читайте також:

Скільки існує стилів одягу

Англійський стиль

Стриманість, акуратність і вміння показати статус без зайвого блиску. Його колись формували англійські королі, пізніше — денді та британська молодь. Звідси й класика: тренчкот, костюм-трійка, твід, шотландська клітка, гусяча лапка.

Який він вигляд має зараз

Найчастіше — це просто добре скроєний костюм із піджаком та штанами. Стиль тримається на лаконічних лініях, спокійних кольорах і відсутності будь-якої метушливості в образі.

Популярні стилі одягу — можливо про деякі ви і не знали - фото 1
Костюм в "гусячу лапку". Фото з Instagram

Романтичний стиль

Народився у французьку добу романтизму. Тонкі талії, пишні спідниці, рукави-ліхтарики, силуети, що ніби створені для балу. Сьогодні романтика стала м’якшою. Це легкі тканини, делікатні об’єми, тонкі акценти. Ніжність залишилася, але без зайвої "ляльковості".

Пастораль

Стиль про втечу від міського шуму і повернення до природи. Колись ним надихалися художники XVI століття, а пізніше — хіппі. У сучасному вигляді ми маємо лляні сарафани, світлі сорочки, мереживо, плетені аксесуари. М’які відтінки, відчуття легкості й простоти. Все, що хочеться взяти із собою на літній відпочинок — це і є пастораль.

Бохо

Виник як стиль творчої богеми. Вільні силуети, етнічні мотиви, бахрома, натуральні матеріали — усе, що відчувається трохи хаотичним, але дуже живим. Сьогодні це мікс максі-суконь, вишивки, козацьких черевиків, акцентних прикрас і теплої палітри.

Популярні стилі одягу — можливо про деякі ви і не знали - фото 2
Образ у стилі бохо. Фото з Instagram

Сафарі

Колись це був одяг для поїздок у спекотні країни. Легкі тканини, накладні кишені, ремені — суцільна функціональність. Зараз в цьому стилі є сукні-сорочки, лляні комбінезони, піскові та оливкові відтінки. Стиль оцінять ті, хто любить комфортний одяг.

Голлівудський гламур

Розкіш, блиск, сукні, які підкреслюють фігуру, і атмосфера "вечір завжди молодий". Його створили зірки золотого Голлівуду. Зараз це довгі сукні з шовку чи атласу, блискучі деталі, глибокі вирізи. Стиль обирають, коли хочеться ефекту і уваги — без компромісів.

Популярні стилі одягу — можливо про деякі ви і не знали - фото 3
Дівчина в сукні із атласу. Фото: freepik

Нью-лук

Цей післявоєнний стиль створив Крістіан Діор. Мова про силует "пісочний годинник": виразна талія, пишні спідниці, жіночність у чистому вигляді. У повсякденність він заходить дозовано — через деталі: взуття kitten heel, рукавички, акцент на талії, елегантні комірці.

Преппі

Стиль престижних американських коледжів. Сорочки-поло, жилети, лофери, плісировані спідниці, блейзери з емблемами. У сучасному житті поєднується з денімом, яскравими светрами, міні-спідницями та класичним взуттям. Інтелектуальний, молодий і дуже "зручний".

Диско

70-ті, музика, свобода й блиск. Час, коли одяг перестав мати гендер і став емоцією. Сьогодні він проявляється через паєтки, люрекс, розкльошені штани, міні, яскраві шуби, сміливі топи. Ідеально для тих, хто не боїться грати з образом.

Яскраві речі в стилі 80-х знову популярні
Яскрава шуба. Фото з Instagram

Кежуал

Міський стиль, що народився завдяки субкультурам Великої Британії. Зручність, простота, але з відчуттям смаку. Оверсайз-сорочки, джемпери, жакети, денім, кросівки, лаконічні пальта. Легко комбінувати, легко носити, підходить на кожен день.

Спортивний

З’явився, коли жінки почали займатися спортом. Пізніше стиль змішали з хіп-хопом, і так народився streetwear. Сучасна версія — це худі, кеди, легінси, вітровки, об’ємні пуховики. Сьогодні це найменш формальний і найвідвертіше зручний стиль. Його легко поєднувати навіть з класичними речами.

Спортивний стиль ніколи не покидає тренди
Спортивний образ. Фото з Instagram

Мінімалізм

Зародився із "маленької чорної сукні" Шанель, а згодом виріс у цілу філософію. Простота, якість і відсутність зайвих деталей. Монохром, рівні лінії, натуральні тканини, речі, що і зараз легко комбінуються. Мінімалізм цінують за спокій та універсальність, а не за гучні акценти.

Кожен стиль — це маленька історія. Деякі з них пережили епохи, інші повертаються хвилями, але всі вони продовжують жити поруч із нами. І найцікавіше те, що ми зовсім не зобов’язані обирати лише один.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
