Популярные стили одежды — возможно о некоторых вы и не знали

Популярные стили одежды — возможно о некоторых вы и не знали

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 22:12
обновлено: 14:45
Самые популярные стили одежды — некоторые точно удивят
Девушка в интересной кофте. Фото: freepik

Сегодня у моды нет жестких рамок — каждый имеет право создавать собственные правила. Мы одеваемся не ради трендов, а чтобы почувствовать себя собой. Но чтобы легче понять, какой стиль близок именно вам, стоит посмотреть, с чего все начиналось и какие черты сохранились по сей день.

Новини.LIVE представили краткий и честный гид о самых известных стилях, без перегруженности терминами.

Сколько существует стилей одежды

Английский стиль

Сдержанность, аккуратность и умение показать статус без лишнего блеска. Его когда-то формировали английские короли, позже — денди и британская молодежь. Отсюда и классика: тренчкот, костюм-тройка, твид, шотландская клетка, гусиная лапка.

Как он выглядит сейчас

Чаще всего — это просто хорошо скроенный костюм с пиджаком и брюками. Стиль держится на лаконичных линиях, спокойных цветах и отсутствии какой-либо суетливости в образе.

Популярные стили одежды — возможно о некоторых вы и не знали - фото 1
Костюм в "гусиную лапку". Фото из Instagram

Романтический стиль

Родился во французскую эпоху романтизма. Тонкие талии, пышные юбки, рукава-фонарики, силуэты, будто созданные для бала. Сегодня романтика стала более мягкой. Это легкие ткани, деликатные объемы, тонкие акценты. Нежность осталась, но без излишней "кукольности".

Пастораль

Стиль о побеге от городского шума и возвращении к природе. Когда-то им вдохновлялись художники XVI века, а позже — хиппи. В современном виде мы имеем льняные сарафаны, светлые рубашки, кружево, плетеные аксессуары. Мягкие оттенки, ощущение легкости и простоты. Все, что хочется взять с собой на летний отдых — это и есть пастораль.

Бохо

Возник как стиль творческой богемы. Свободные силуэты, этнические мотивы, бахрома, натуральные материалы — все, что ощущается немного хаотичным, но очень живым. Сегодня это микс макси-платьев, вышивки, казацких ботинок, акцентных украшений и теплой палитры.

Популярные стили одежды — возможно о некоторых вы и не знали - фото 2
Образ в стиле бохо. Фото из Instagram

Сафари

Когда-то это была одежда для поездок в жаркие страны. Легкие ткани, накладные карманы, ремни — сплошная функциональность. Сейчас в этом стиле есть платья-рубашки, льняные комбинезоны, песочные и оливковые оттенки. Стиль оценят те, кто любит комфортную одежду.

Голливудский гламур

Роскошь, блеск, платья, которые подчеркивают фигуру, и атмосфера "вечер всегда молод". Его создали звезды золотого Голливуда. Сейчас это длинные платья из шелка или атласа, блестящие детали, глубокие вырезы. Стиль выбирают, когда хочется эффекта и внимания — без компромиссов.

Популярные стили одежды — возможно о некоторых вы и не знали - фото 3
Девушка в платье из атласа. Фото: freepik

Нью-лук

Этот послевоенный стиль создал Кристиан Диор. Речь о силуэте "песочные часы": выразительная талия, пышные юбки, женственность в чистом виде. В повседневность он заходит дозировано — через детали: обувь kitten heel, перчатки, акцент на талии, элегантные воротнички.

Преппи

Стиль престижных американских колледжей. Рубашки-поло, жилеты, лоферы, плиссированные юбки, блейзеры с эмблемами. В современной жизни сочетается с денимом, яркими свитерами, мини-юбками и классической обувью. Интеллектуальный, молодой и очень "удобный".

Диско

70-е, музыка, свобода и блеск. Время, когда одежда перестала иметь гендер и стала эмоцией. Сегодня он проявляется через пайетки, люрекс, расклешенные брюки, мини, яркие шубы, смелые топы. Идеально для тех, кто не боится играть с образом.

Яскраві речі в стилі 80-х знову популярні
Яркая шуба. Фото из Instagram

Кэжуал

Городской стиль, родившийся благодаря субкультурам Великобритании. Удобство, простота, но с чувством вкуса. Оверсайз-рубашки, джемперы, жакеты, деним, кроссовки, лаконичные пальто. Легко комбинировать, легко носить, подходит на каждый день.

Спортивный

Появился, когда женщины начали заниматься спортом. Позже стиль смешали с хип-хопом, и так родился streetwear. Современная версия — это худи, кеды, леггинсы, ветровки, объемные пуховики. Сегодня это наименее формальный и самый откровенно удобный стиль. Его легко сочетать даже с классическими вещами.

Спортивний стиль ніколи не покидає тренди
Спортивный образ. Фото из Instagram

Минимализм

Зародился с "маленького черного платья" Шанель, а впоследствии вырос в целую философию. Простота, качество и отсутствие лишних деталей. Монохром, ровные линии, натуральные ткани, вещи, которые и сейчас легко комбинируются. Минимализм ценят за спокойствие и универсальность, а не за громкие акценты.

Каждый стиль — это маленькая история. Некоторые из них пережили эпохи, другие возвращаются волнами, но все они продолжают жить рядом с нами. И самое интересное то, что мы вовсе не обязаны выбирать только один.

мода одежда тренды стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
