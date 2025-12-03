Для чего вашей коже тоник и как его выбрать —главные преимущества средства

Девушка отказывается от тоника. Фото: freepik

С чего обычно начинается утро? Мы подходим к умывальнику, умываем лицо водопроводной водой, вытираемся полотенцем и кажется, что уже готовы к крему. Но между очищением и увлажнением есть один этап в уходе, который многие пропускают, даже не задумываясь. Да, речь о тонике.

По этому поводу в ТСН высказалась врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Если честно, именно на этом этапе чаще всего экономят время. Мол, и так нормально. Но тонизирование не мелочь, а тот невидимый, но важный шаг, который возвращает коже баланс и помогает всем остальным средствам работать так, как им задумано.

Что вообще такое тоник

Тоник — это легкая водянистая жидкость. На 95-98% — качественная очищенная вода. Остальное активные компоненты, которые и делают тоник полезным: растительные экстракты, витамины, увлажнители, натуральные кислоты, масла. В хороших тониках нет агрессивной "химии" вроде спиртов в высокой концентрации, парабенов или резких ароматизаторов. Они способны сушить кожу и вызывать раздражение, поэтому их точно лучше обойти стороной.

А вот экстракт календулы, алоэ, розы, витамины А, С, Е, пантенол, глицерин — то, что надо. Именно такие ингредиенты отвечают за мягкое увлажнение, тонизирование и подготовку кожи к следующему этапу ухода.

Девушка с хорошей кожей. Фото: freepik

Почему тоник нужен

У кожи есть естественный щит — гидролипидная мантия. Она защищает от микробов, пересыхания и раздражений. И работает она нормально только тогда, когда рН кожи остается слабокислым — в пределах 4,5-5,5. Звучит сложно, но как только мы умываемся обычной водой из крана, рН "прыгает" в щелочную сторону. А если еще и мыло или агрессивный гель для умывания — мантия разрушается еще быстрее. В результате сухость, покраснения, высыпания, повышенная чувствительность.

Тоник помогает вернуть коже комфортный кислый рН буквально за секунды. Без него кожа может восстанавливать баланс часами.

Вот что делает тоник:

возвращает нормальный рН после умывания;

предотвращает пересушивание;

снимает остатки воды и очищающего средства;

подготавливает кожу к крему или сыворотке;

освежает, увлажняет и успокаивает.

Можно сказать, что тоник — это мостик между очищением и увлажнением. И если его убрать, этот мостик проваливается.

Как подобрать тоник

Главный ориентир — ваш тип кожи. Здесь правило простое.

Нормальная кожа

Подойдут средства с легкой гиалуроновой или молочной кислотой, алоэ вера, розой, ромашкой, бисаболом. Задача — поддержать баланс и аккуратно завершить очищение.

Комбинированная

Важно увлажнить сухие участки и убрать блеск в Т-зоне. Хорошо работают календула, виноград, витамины А и Е, гамамелис, молочная или гликолевая кислота. Спирта в составе быть не должно.

Жирная кожа

Здесь тоник должен контролировать себум и сужать поры. Подойдут салициловая кислота, цинк, зеленый чай, эвкалипт, хвощ, ментол, календула.

Проблемная

Задача — очищение, регуляция себума, противовоспалительный эффект. Полезные кислоты (салициловая, гликолевая, лимонная), экстракты моринги, алоэ, зверобоя, календулы, витамин В3.

Чувствительная

Термальная вода, лаванда, ромашка, липа, алоэ, пантенол, глицерин, молочная кислота — идеальная компания.

Сухая

Здесь нужны увлажнители и успокаивающие ингредиенты: гиалуроновая кислота, коллаген, мочевина, огурец, василек, бамбук, жожоба, авокадо, розовое масло.

Зрелая кожа

Отлично работают пептиды, гиалуроновая кислота, ретинол, коллаген, экстракт винограда, лаванды, примулы вечерней.

Есть также универсальные тоники — они подходят почти всем, но перед покупкой все равно стоит пробежаться глазами по составу.

Девушка наносит тоник на ватный диск. Фото: freepik

Тоник стоит использовать дважды в день: утром и вечером. Это несколько секунд, но они действительно меняют состояние кожи. Если подобрать тоник под свои потребности, кожа станет спокойнее, ровнее, более увлажненной. И весь уход, который вы наносите после, будет работать значительно лучше.

