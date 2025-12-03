Для чого вашій шкірі тонік та як його обрати — головні переваги засобу

Дівчина відмовляється від тоніка. Фото: freepik

З чого зазвичай починається ранок? Ми підходимо до умивальника, вмиваємо обличчя водопровідною водою, витираємося рушником і здається, що вже готові до крему. Але між очищенням і зволоженням є один етап в догляді, який багато хто пропускає, навіть не замислюючись. Так, мова про тонік.

З цього приводу в ТСН висловилась лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Реклама

Читайте також:

Якщо чесно, саме на цьому етапі найчастіше економлять час. Мовляв, і так нормально. Але тонізація не дрібничка, а той невидимий, але важливий крок, який повертає шкірі баланс і допомагає всім іншим засобам працювати так, як їм задумано.

Що взагалі таке тонік

Тонік — це легка водяниста рідина. На 95–98% — якісна очищена вода. Решта активні компоненти, які й роблять тонік корисним: рослинні екстракти, вітаміни, зволожувачі, натуральні кислоти, олії. У хороших тоніках немає агресивної "хімії" на кшталт спиртів у високій концентрації, парабенів чи різких ароматизаторів. Вони здатні сушити шкіру й викликати подразнення, тож їх точно краще оминути.

А от екстракт календули, алое, троянди, вітаміни А, С, Е, пантенол, гліцерин — те, що треба. Саме такі інгредієнти відповідають за м’яке зволоження, тонізацію та підготовку шкіри до наступного етапу догляду.

Дівчина з гарною шкірою. Фото: freepik

Чому тонік потрібен

У шкіри є природний щит — гідроліпідна мантія. Вона захищає від мікробів, пересихання та подразнень. І працює вона нормально тільки тоді, коли рН шкіри залишається слабокислим — у межах 4,5–5,5. Звучить складно, але щойно ми вмиваємося звичайною водою з крана, рН "стрибає" у лужний бік. А якщо ще й мило чи агресивний гель для вмивання — мантія руйнується ще швидше. У результаті сухість, почервоніння, висипання, підвищена чутливість.

Тонік допомагає повернути шкірі комфортний кислий рН буквально за секунди. Без нього шкіра може відновлювати баланс годинами.

Ось що робить тонік:

повертає нормальний рН після вмивання;

запобігає пересушуванню;

знімає залишки води та очищувального засобу;

готує шкіру до крему або сироватки;

освіжає, зволожує та заспокоює.

Можна сказати, що тонік — це місток між очищенням і зволоженням. І якщо його прибрати, цей місток провалюється.

Як підібрати тонік

Головний орієнтир — ваш тип шкіри. Тут правило просте.

Нормальна шкіра

Підійдуть засоби з легкою гіалуроновою або молочною кислотою, алое вера, трояндою, ромашкою, бісаболом. Завдання — підтримати баланс і акуратно завершити очищення.

Комбінована

Важливо зволожити сухі ділянки та прибрати блиск у Т-зоні. Добре працюють календула, виноград, вітаміни А і Е, гамамеліс, молочна або гліколева кислота. Спирту в складі бути не повинно.

Жирна шкіра

Тут тонік повинен контролювати себум і звужувати пори. Підійдуть саліцилова кислота, цинк, зеленый чай, евкаліпт, хвощ, ментол, календула.

Проблемна

Задача — очищення, регуляція себуму, протизапальний ефект. Корисні кислоти (саліцилова, гліколева, лимонна), екстракти моринги, алое, звіробою, календули, вітамін В3.

Чутлива

Термальна вода, лаванда, ромашка, липа, алое, пантенол, гліцерин, молочна кислота — ідеальна компанія.

Суха

Тут потрібні зволожувачі та заспокійливі інгредієнти: гіалуронова кислота, колаген, сечовина, огірок, волошка, бамбук, жожоба, авокадо, трояндова олія.

Зріла шкіра

Чудово працюють пептиди, гіалуронова кислота, ретинол, колаген, екстракт винограду, лаванди, примули вечірньої.

Є також універсальні тоніки — вони підходять майже всім, але перед покупкою все одно варто пробігтися очима по складу.

Дівчина наносить тонік на ватний диск. Фото: freepik

Тонік варто використовувати двічі на день: вранці та ввечері. Це кілька секунд, але вони справді змінюють стан шкіри. Якщо підібрати тонік під свої потреби, шкіра стане спокійнішою, рівнішою, більш зволоженою. І весь догляд, який ви наносите після, працюватиме значно краще.

Раніше ми писали про те, які помилки в макіяжі можуть додавати віку, тому їх краще уникати.

Також ми повідомляли, як відновити нігті, щоб вони мали вдалий вигляд навіть без гель-лаку.