Головна Мода Як доглядає за собою Могилевська — її реальні б’юті-звички

Як доглядає за собою Могилевська — її реальні б’юті-звички

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 11:13
Оновлено: 11:34
Який догляд у 50-річної Наталії Могилевської — чи робить вона якісь уколи
Наталія Могилевська. Фото: nataliya_mogilevskaya

В свої 50 років Наталія Могилевська заявляє, що вона зараз проживає другу молодість. Якому догляду вона зараз віддає перевагу, зірка розповіла в новому інтервʼю.

У розмові для проєкту "33 запитання від Люкс ФМ" співачка не просто відповіла на питання, а відкрила трохи свого внутрішнього світу.

Читайте також:

Могилевська про прийняття віку

Могилевська розповіла, що переломний момент у її житті стався, коли вона поїхала до ашраму. Цей досвід, каже, змусив її перестати "бігти за всім одразу" й більше прислухатися до себе.

"Я просто пливу за течією, довіряючи Господу. Це, до речі, важливо і чоловікам, і жінкам. Довіритися. Ти маленька людина... Шлях для мене — це розслабитися і довіритися. Роби, що можеш, але роби спокійно, бо буде те, що повинно бути", — пояснила артистка.

В її словах не було ані жалю за молодістю, ані спроби мати "вічно юний" вигляд. Навпаки — своє 50-річчя співачка сприймає як етап, який дав їй свободу від зайвих очікувань.

Про харчування, режим і ті самі "зриви"

У розмові Могилевська детально описала свій режим, який підтримує вже багато років. Виявилося, що їсть вона не "як усі", а за доволі жорстким принципом: один прийом їжі на день — у часовому вікні між 11:00 і 16:00.

"Ввечері не їм, коли мені треба схуднути, я просто їм овочі з овочами, без вуглеводів. Забудьте: каші, фрукти, цукор", — каже співачка.

Водночас вона не створює образ "ідеальної людини", яка завжди тримається. Могилевська відверто визнала, що інколи просить себе про поблажку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про ставлення до уколів краси

Коли зайшла мова про ін’єкції, Наталія відреагувала швидко й без вагань. Вона не приховує своєї позиції.

"Дуже сильно проти, бо потім це все важчає, змінює обличчя. Це страшна річ", — уточнила вона. 

Єдине, що вона дозволяє собі — це невелика доза ботоксу у лоб раз на рік, півтора або навіть два. Каже, робить це не через примхи, а через фізіологію:

"У мене там дуже потужний м’яз. Такий самий був у батька і в сестри. Коли він перенапружується, утворюється одна велика складка, і ботокс просто вирівнює її".

З усього сказаного Могилевською можна зробити висновок, що вона прийшла до стану, коли перестала воювати з віком і намагається жити в ритмі, у якому їй комфортно.

Раніше ми писали про те, які помилки в макіяжі можуть погіршити ваш зовнішній вигляд.

Також ми повідомляли, як відновити нігті після довготривалого використання гель-лаку. Тільки перевірені та ефективні методи.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
