Как ухаживает за собой Могилевская — ее реальные бьюти-привычки

Дата публикации 24 ноября 2025 11:13
обновлено: 11:34
Какой уход у 50-летней Натальи Могилевской — делает ли она какие-то уколы
Наталья Могилевская. Фото: nataliya_mogilevskaya

В свои 50 лет Наталья Могилевская заявляет, что она сейчас проживает вторую молодость. Какой уход она сейчас предпочитает, звезда рассказала в новом интервью.

В разговоре для проекта "33 вопроса от Люкс ФМ" певица не просто ответила на вопросы, а открыла немного своего внутреннего мира.

Могилевская о принятии возраста

Могилевская рассказала, что переломный момент в ее жизни произошел, когда она поехала в ашрам. Этот опыт, говорит, заставил ее перестать "бежать за всем сразу" и больше прислушиваться к себе.

"Я просто плыву по течению, доверяя Господу. Это, кстати, важно и мужчинам, и женщинам. Довериться. Ты маленький человек... Путь для меня  это расслабиться и довериться. Делай, что можешь, но делай спокойно, потому что будет то, что должно быть", — пояснила артистка.

В ее словах не было ни сожаления по молодости, ни попытки иметь "вечно юный" вид. Наоборот — свое 50-летие певица воспринимает как этап, который дал ей свободу от лишних ожиданий.

О питании, режиме и тех самых "срывах"

В разговоре Могилевская подробно описала свой режим, который поддерживает уже много лет. Оказалось, что ест она не "как все", а по довольно жесткому принципу: один прием пищи в день — во временном окне между 11:00 и 16:00.

"Вечером не ем, когда мне надо похудеть, я просто ем овощи с овощами, без углеводов. Забудьте: каши, фрукты, сахар", — говорит певица.

При этом она не создает образ "идеального человека", который всегда держится. Могилевская откровенно признала, что иногда просит себя о поблажке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об отношении к уколам красоты

Когда зашла речь об инъекциях, Наталья отреагировала быстро и без колебаний. Она не скрывает своей позиции.

"Очень сильно против, потому что потом это все утяжеляет, меняет лицо. Это страшная вещь", — уточнила она.

Единственное, что она позволяет себе — это небольшая доза ботокса в лоб раз в год, полтора или даже два. Говорит, делает это не из-за прихоти, а из-за физиологии:

"У меня там очень мощная мышца. Такая же была у отца и у сестры. Когда она перенапрягается, образуется одна большая складка, и ботокс просто выравнивает ее".

Из всего сказанного Могилевской можно сделать вывод, что она пришла к состоянию, когда перестала воевать с возрастом и старается жить в ритме, в котором ей комфортно.

