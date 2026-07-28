Тенденция 2000-х, которую никто не ожидал увидеть снова: танкини снова в моде
Еще совсем недавно танкини считались купальником, который давно ушел в прошлое. Для многих он ассоциировался с началом 2000-х, детскими каникулами и семейными поездками на море. Но этим летом ситуация изменилась. Модель, которую когда-то почти никто не воспринимал всерьез, вновь оказалась среди главных пляжных трендов.
Об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.
Трендовый купальник в стиле 2000-х
Танкини — это купальник из двух частей, состоящий из плавок и удлиненного топа. Именно этот фасон все чаще появляется не только в новых коллекциях брендов, но и на пляжах популярных курортов. Его возвращение вполне вписывается в общий интерес моды к эстетике 1990-х и начала 2000-х.
Последние несколько лет на пляжах преобладали минималистичные бикини и однотонная спортивная одежда. Однако сейчас этот тренд постепенно теряет популярность. Вместо этого модницы все чаще выбирают вещи с более ярким характером, винтажными мотивами и необычными силуэтами. Именно поэтому танкини снова оказалось в центре внимания, как в свое время произошло с "желейными" сандалиями.
Еще одна причина популярности этого купальника — его практичность. Удлиненный верх легко сочетать с шортами, юбкой или льняными брюками, поэтому после пляжа не обязательно сразу переодеваться. Кроме того, танкини обеспечивает чуть больше комфорта и закрытости, чем классическое бикини.
На пляжах этим летом все чаще можно увидеть танкини с полосатыми принтами, яркими цветами и в сочетании с бордшортами или культовыми вьетнамками Havaianas. Серферская эстетика постепенно вытесняет образы с миниатюрными бикини на тонких завязках, которые несколько сезонов подряд оставались самыми популярными.
Не менее важно и то, что танкини стали отличной альтернативой привычным черным купальникам. Если раньше большинство моделей отличались лишь деталями кроя, то теперь в центре внимания оказались яркие оттенки, полоски, цветочные принты и другие акцентные решения.
Конечно, этот тренд понравится не всем. Поклонницы сдержанного минимализма вряд ли откажутся от лаконичных моделей. В то же время для тех, кто хочет освежить летний гардероб и придать ему немного настроения начала 2000-х, танкини может стать одной из самых интересных покупок сезона.
Ранее мы писали о том, какой силуэт из 2000-х вернулся в тренды. Вещи этого фасона будут актуальны до конца года.
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