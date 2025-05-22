Обувь, которая выдает отсутствие вкуса — богатые ее избегают

Туфли. Фото: Freepik

Стиль — это не о цене, а о вкусе. И женщина, которая действительно разбирается в моде, всегда это понимает. Она не выбирает обувь по принципу "лишь бы дорогая" или "чтобы все заметили". Ее подход глубже: все должно быть уместно, элегантно, современно. В ее гардеробе нет места вещам, которые морально устарели или имеют слишком показательный вид.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Что не стоит носить этим летом

Громоздкие "кроссовки-чудовища" давно потеряли актуальность и только перегружают образ. Как и сандалии-гладиаторы с ремешками до колена, которые напоминают больше театральный реквизит, а не актуальную обувь.

Сандалии-гладиаторы. Фото из Instagram

Туфли с очень острым носом и стразами, которые когда-то большинство любили за эффектность, сегодня слишком вульгарны. Такая обувь визуально "тянет" образ вниз, делает его устаревшим, добавляет излишней агрессивности или просто выглядит неуместно. Современная женщина не хочет кричать о себе — она стремится точно подчеркнуть свой стиль.

Туфли с острым носом. Фото из Instagram

Какую обувь лучше выбрать в 2025-м

Сандалии с мягкими ремешками — они не натирают, красиво облегают ногу, создают ощущение легкой небрежной элегантности. Особенно в сочетании со свободными платьями или льняными костюмами.

Сандалии с мягкими ремешками. Фото из Instagram

Мюли на тонкой подошве — невероятно удобные, а главное выглядят очень изысканно. Хорошо подходят к широким брюкам, юбкам, даже джинсам.

Мюли. Фото из Instagram

Босоножки с небольшим, но устойчивым каблуком — именно такие добавляют роста и уверенности, не требуя жертвовать комфортом. Универсальные, как для дня, так и для вечера.

Босоножки на каблуке. Фото из Instagram

Цветовая гамма — тихая, но благородная: кремовый, молочный, карамель, песочный, пудровый розовый. Все выглядит легко и дорого.

Ранее мы писали о трендовом цвете босоножек, который достаточно универсален.

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