Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Мода Такую обувь богатая женщина не наденет даже дома

Такую обувь богатая женщина не наденет даже дома

Ua en ru
Дата публикации 22 мая 2025 18:26
Обувь, которая выдает отсутствие вкуса — богатые ее избегают
Туфли. Фото: Freepik

Стиль — это не о цене, а о вкусе. И женщина, которая действительно разбирается в моде, всегда это понимает. Она не выбирает обувь по принципу "лишь бы дорогая" или "чтобы все заметили". Ее подход глубже: все должно быть уместно, элегантно, современно. В ее гардеробе нет места вещам, которые морально устарели или имеют слишком показательный вид.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Что не стоит носить этим летом

Громоздкие "кроссовки-чудовища" давно потеряли актуальность и только перегружают образ. Как и сандалии-гладиаторы с ремешками до колена, которые напоминают больше театральный реквизит, а не актуальную обувь.

Сандалі-гладіатори втратили актуальність
Сандалии-гладиаторы. Фото из Instagram

Туфли с очень острым носом и стразами, которые когда-то большинство любили за эффектность, сегодня слишком вульгарны. Такая обувь визуально "тянет" образ вниз, делает его устаревшим, добавляет излишней агрессивности или просто выглядит неуместно. Современная женщина не хочет кричать о себе — она стремится точно подчеркнуть свой стиль.

Туфлі з гострим носом краще відкласти подалі
Туфли с острым носом. Фото из Instagram

Какую обувь лучше выбрать в 2025-м

Сандалии с мягкими ремешками — они не натирают, красиво облегают ногу, создают ощущение легкой небрежной элегантности. Особенно в сочетании со свободными платьями или льняными костюмами.

Сандалі, що гарно облягають ногу
Сандалии с мягкими ремешками. Фото из Instagram

Мюли на тонкой подошве — невероятно удобные, а главное выглядят очень изысканно. Хорошо подходят к широким брюкам, юбкам, даже джинсам.

Мюлі завжди мають вишуканий вигляд
Мюли. Фото из Instagram

Босоножки с небольшим, но устойчивым каблуком — именно такие добавляют роста и уверенности, не требуя жертвовать комфортом. Универсальные, как для дня, так и для вечера.

Босоніжки на каблуці для особливих виходів
Босоножки на каблуке. Фото из Instagram

Цветовая гамма — тихая, но благородная: кремовый, молочный, карамель, песочный, пудровый розовый. Все выглядит легко и дорого.

Ранее мы писали о трендовом цвете босоножек, который достаточно универсален.

Также мы сообщали об обуви, которая была модной в 90-х и сейчас снова актуальна.

мода обувь стиль антитренды 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /