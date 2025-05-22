Взуття, яке видає відсутність смаку — багаті його уникають

Туфлі. Фото: Freepik

Стиль — це не про ціну, а про смак. І жінка, яка справді знається на моді, завжди це розуміє. Вона не обирає взуття за принципом "аби дороге" чи "щоб усі помітили". Її підхід глибший: все має бути доречно, елегантно, сучасно. У її гардеробі немає місця речам, що морально застаріли або мають надто показовий вигляд.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Що не варто носити цього літа

Громіздкі "кросівки-потвори" давно втратили актуальність і тільки перевантажують образ. Як і сандалі-гладіатори з ремінцями до коліна, які нагадують більше театральний реквізит, а не актуальне взуття.

Сандалі-гладіатори. Фото з Instagram

Туфлі з дуже гострим носом та стразами, які колись більшість любили за ефектність, сьогодні надто вульгарні. Таке взуття візуально "тягне" образ вниз, робить його застарілим, додає зайвої агресивності або просто має недоречний вигляд. Сучасна жінка не хоче кричати про себе — вона прагне влучно підкреслити свій стиль.

Туфлі з гострим носом. Фото з Instagram

Яке взуття краще обрати у 2025-му

Сандалі з м’якими ремінцями — вони не натирають, красиво облягають ногу, створюють відчуття легкої недбалої елегантності. Особливо в поєднанні з вільними сукнями чи лляними костюмами.

Сандалі з м’якими ремінцями. Фото з Instagram

Мюлі на тонкій підошві — неймовірно зручні, а головне мають дуже вишуканий вигляд. Добре пасують до широких штанів, спідниць, навіть джинсів.

Мюлі. Фото з Instagram

Босоніжки з невеликим, але стійким каблуком — саме такі додають росту й упевненості, не вимагаючи жертвувати комфортом. Універсальні, як для дня, так і для вечора.

Босоніжки на каблуці. Фото з Instagram

Колірна гама — тиха, але благородна: кремовий, молочний, карамель, пісочний, пудровий рожевий. Усе має легкий та дорогий вигляд.

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