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Праздничный маникюр 2025 — стильные идеи на Новый год

4 декабря 2024 21:15
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Идеальный маникюр на Новый год 2025 — лучшие варианты
Яркий маникюр. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Новый год — это время, когда хочется выглядеть безупречно, и маникюр играет важную роль в создании праздничного образа. В 2025 году актуальны яркие цвета и креативные дизайны, которые подчеркнут магию новогодней ночи.

Сайт Новини.LIVE даст несколько идей, которые помогут вам создать стильный маникюр.

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Популярные цвета для новогоднего маникюра

В этом году в тренде:

  • серебристый и металлический;
  • белый и жемчужный;
  • синий и темно-синий;
  • красный.

Идеи дизайна для праздничного маникюра

Блестки и глиттер

Добавьте мерцание кончикам ногтей или украсьте один-два ногтя полностью. Это создаст сказочную атмосферу.

Праздничный маникюр 2025 — стильные идеи на Новый год - фото 1
Маникюр с блестками. Фото с Instagram

Новогодние рисунки

Снежинки, елки, звезды и морозные узоры станут отличным тематическим выбором. Также можно порадовать символ 2025 года Змею и сделать маникюр в ее стиле.

Праздничный маникюр 2025 — стильные идеи на Новый год - фото 2
Нестандартный вариант маникюра. Фото с Instagram

Френч с праздничными акцентами

Классический французский маникюр можно обновить с помощью блестящих полос или украсить стразами акцентный ноготь.

Праздничный маникюр 2025 — стильные идеи на Новый год - фото 3
Френч в праздничном дизайне. Фото с Instagram

Омбре

Плавный переход цветов, например белого и розового или синего и черного, выглядит очень элегантно.

Праздничный маникюр 2025 — стильные идеи на Новый год - фото 4
Маникюр в омбре стиле. Фото с Instagram

Как подготовить ногти к празднику

Перед созданием дизайна следует уделить внимание уходу:

  1. Сделайте ванночку для рук с маслами, чтобы увлажнить кожу.
  2. Используйте масло для кутикулы, чтобы смягчить его.
  3. Нанесите базовое покрытие для защиты ногтей и продления стойкости маникюра.

Создайте свой идеальный маникюр, который дополнит ваш новогодний образ и подарит праздничное настроение.

Раньше мы писали о том, в каком стиле следует сделать маникюр этой зимой.

Также мы сообщали, какой дизайн маникюра мужчины обожают.

праздники маникюр Новый год красота стиль

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