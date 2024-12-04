Идеальный маникюр на Новый год 2025 — лучшие варианты

Яркий маникюр. Фото: Pixabay

Новый год — это время, когда хочется выглядеть безупречно, и маникюр играет важную роль в создании праздничного образа. В 2025 году актуальны яркие цвета и креативные дизайны, которые подчеркнут магию новогодней ночи.

Сайт Новини.LIVE даст несколько идей, которые помогут вам создать стильный маникюр.

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В этом году в тренде:

серебристый и металлический;

белый и жемчужный;

синий и темно-синий;

красный.

Идеи дизайна для праздничного маникюра

Блестки и глиттер

Добавьте мерцание кончикам ногтей или украсьте один-два ногтя полностью. Это создаст сказочную атмосферу.

Маникюр с блестками. Фото с Instagram

Новогодние рисунки

Снежинки, елки, звезды и морозные узоры станут отличным тематическим выбором. Также можно порадовать символ 2025 года Змею и сделать маникюр в ее стиле.

Нестандартный вариант маникюра. Фото с Instagram

Френч с праздничными акцентами

Классический французский маникюр можно обновить с помощью блестящих полос или украсить стразами акцентный ноготь.

Френч в праздничном дизайне. Фото с Instagram

Омбре

Плавный переход цветов, например белого и розового или синего и черного, выглядит очень элегантно.

Маникюр в омбре стиле. Фото с Instagram

Как подготовить ногти к празднику

Перед созданием дизайна следует уделить внимание уходу:

Сделайте ванночку для рук с маслами, чтобы увлажнить кожу. Используйте масло для кутикулы, чтобы смягчить его. Нанесите базовое покрытие для защиты ногтей и продления стойкости маникюра.

Создайте свой идеальный маникюр, который дополнит ваш новогодний образ и подарит праздничное настроение.

Раньше мы писали о том, в каком стиле следует сделать маникюр этой зимой.

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