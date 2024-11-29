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Манікюр, що підкорює серця — дизайн, який чоловіки обожнюють

29 листопада 2024 11:45
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Манікюр, що зачаровує чоловіків — які їх улюблені кольори
Дівчина робить манікюр. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Часто вважають, що чоловіки не звертають уваги на деталі жіночого образу, але це не зовсім так. Манікюр може як привернути їхню увагу, так і створити неприємне враження.

Сайт Новини.LIVE розповість, які кольори на нігтях викликають у чоловіків позитивні емоції. 

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Червоний

Червоний лак давно вважається символом сексуальності. Психологи кажуть, що цей відтінок підсвідомо пов’язаний із бажанням та навіть сприяє підвищенню рівня тестостерону. Якщо хочеться виглядати спокусливо, червоний манікюр — завжди виграшний вибір. Однак, щоб виглядати менш провокаційно, можна обрати темніші чи стриманіші відтінки червоного.

Манікюр, що підкорює серця — дизайн, який чоловіки обожнюють - фото 1
Червоні нігті. Фото з Instagram

Нюдовий манікюр

Тілесні тони завжди актуальні, бо створюють ефект доглянутості та підкреслюють витонченість рук. Нюдовий манікюр гарно поєднується з будь-яким образом, тому виглядає доречно в будь-якій ситуації. Крім того, ці кольори практичні, адже відростають менш помітно. 

Манікюр, що підкорює серця — дизайн, який чоловіки обожнюють - фото 2
Нюдовий має натуральний вигляд. Фото з Instagram

Французький манікюр

Френч — це символ елегантності. Поєднання прозорої основи з білим краєм виглядає акуратно та нейтрально. Сучасні тренди пропонують додати до класичного френча цікаві малюнки чи відтінки, що робить його ще привабливішим. Але навіть у класичному вигляді цей стиль залишається улюбленцем багатьох чоловіків.

Манікюр, що підкорює серця — дизайн, який чоловіки обожнюють - фото 3
Французький манікюр — класика, що не виходить із моди. Фото з Instagram

Рожевий

Рожевий манікюр асоціюється з ніжністю, грайливістю та легкістю. Цей колір викликає у чоловіків позитивні емоції, підкреслюючи жіночність. Відтінки можуть варіюватися від пастельних до яскравих — усе залежить від настрою та обраного стилю.

Манікюр, що підкорює серця — дизайн, який чоловіки обожнюють - фото 4
Рожеві нігті. Фото з Instagram

Отже, чоловіки звертають увагу на манікюр, і вибір кольору може багато сказати про стиль і характер жінки. Головне — це доглянутість і гармонія, які завжди залишаються поза часом.

Раніше ми писали про те, які аромати для жінок 2025 року не залишать байдужим нікого.

Також ми повідомляли, як зробити волосся густим і сяючим.

 

мода манікюр стиль чоловіки нігті

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