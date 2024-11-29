Манікюр, що зачаровує чоловіків — які їх улюблені кольори

Дівчина робить манікюр. Фото: Pixabay

Часто вважають, що чоловіки не звертають уваги на деталі жіночого образу, але це не зовсім так. Манікюр може як привернути їхню увагу, так і створити неприємне враження.

Сайт Новини.LIVE розповість, які кольори на нігтях викликають у чоловіків позитивні емоції.

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Які кольори на нігтях привертають увагу чоловіків

Червоний

Червоний лак давно вважається символом сексуальності. Психологи кажуть, що цей відтінок підсвідомо пов’язаний із бажанням та навіть сприяє підвищенню рівня тестостерону. Якщо хочеться виглядати спокусливо, червоний манікюр — завжди виграшний вибір. Однак, щоб виглядати менш провокаційно, можна обрати темніші чи стриманіші відтінки червоного.

Червоні нігті. Фото з Instagram

Нюдовий манікюр

Тілесні тони завжди актуальні, бо створюють ефект доглянутості та підкреслюють витонченість рук. Нюдовий манікюр гарно поєднується з будь-яким образом, тому виглядає доречно в будь-якій ситуації. Крім того, ці кольори практичні, адже відростають менш помітно.

Нюдовий має натуральний вигляд. Фото з Instagram

Французький манікюр

Френч — це символ елегантності. Поєднання прозорої основи з білим краєм виглядає акуратно та нейтрально. Сучасні тренди пропонують додати до класичного френча цікаві малюнки чи відтінки, що робить його ще привабливішим. Але навіть у класичному вигляді цей стиль залишається улюбленцем багатьох чоловіків.

Французький манікюр — класика, що не виходить із моди. Фото з Instagram

Рожевий

Рожевий манікюр асоціюється з ніжністю, грайливістю та легкістю. Цей колір викликає у чоловіків позитивні емоції, підкреслюючи жіночність. Відтінки можуть варіюватися від пастельних до яскравих — усе залежить від настрою та обраного стилю.

Рожеві нігті. Фото з Instagram

Отже, чоловіки звертають увагу на манікюр, і вибір кольору може багато сказати про стиль і характер жінки. Головне — це доглянутість і гармонія, які завжди залишаються поза часом.

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