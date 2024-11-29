Маникюр, что завораживает мужчин — какие их любимые цвета

Девушка делает маникюр. Фото: Pixabay

Часто считают, что мужчины не обращают внимания на детали женского образа, но это не совсем так. Маникюр может как привлечь их внимание, так и создать неприятное впечатление.

Сайт Новини.LIVE расскажет, какие цвета на ногтях вызывают у мужчин положительные эмоции.

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Какие цвета на ногтях привлекают внимание мужчин

Красный

Красный лак давно считается символом сексуальности. Психологи говорят, что этот оттенок подсознательно связан с желанием и способствует повышению уровня тестостерона. Если хочется выглядеть соблазнительно, красный маникюр — всегда выигрышный выбор. Однако, чтобы выглядеть менее провокационно, можно выбрать более темные или более сдержанные оттенки красного.

Красные ногти. Фото с Instagram

Маникюр в нюдовом стиле

Телесные тона всегда актуальны, потому что создают эффект ухоженности и подчеркивают изящество рук. Такой маникюр хорошо сочетается с любым образом, поэтому выглядит уместно в любой ситуации. Кроме того, эти цвета практичны, ведь отрастают менее заметно.

Такой маникюр выглядит натурально. Фото с Instagram

Французский маникюр

Френч — это символ элегантности. Сочетание прозрачного основания с белым краем выглядит аккуратно и нейтрально. Современные тренды предлагают добавить к классическому френчу интересные рисунки или оттенки, что делает его еще более привлекательным. Но даже в классическом виде этот стиль остается любимцем многих мужчин.

Французский маникюр — не выходящая из моды классика. Фото с Instagram

Розовый

Розовый маникюр ассоциируется с нежностью, игривостью и воздушностью. Этот цвет вызывает у мужчин положительные эмоции, подчеркивая женственность. Оттенки могут варьироваться от пастельных до ярких — все зависит от настроения и выбранного стиля.

Розовые ногти. Фото с Instagram

Итак, мужчины обращают внимание на маникюр, и выбор цвета может многое сказать о стиле и характере женщины. Главное — это ухоженность и гармония, которые всегда остаются вне времени.

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