Зимовий манікюр 2025 — які дизайни вже не в моді

Майстер по нігтях робить манікюр. Фото: Pixabay

Мода на манікюр, як і на одяг, постійно змінюється. Те, що ще недавно було на піку популярності, цієї зими стає антитрендом. Якщо ви хочете залишатися в тренді, обирайте мінімалістичні дизайни та стримані кольори.

Сайт Новини.LIVE розповість, які ж ідеї варто залишити в минулому.

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Яскравий неон

Неонові кольори, які захоплювали модниць у теплу пору року, взимку виглядають недоречно. У холодну пору такі відтінки не вписуються в загальний настрій сезону. Замість неону майстри радять пастельні або насичені темні відтінки, які чудово підходять для зими.

Неоновий манікюр. Фото з Instagram

Складні 3D-дизайни

Камінці, перлини та об'ємні елементи виглядають святково, але в повсякденному житті створюють більше клопоту, ніж радості. Вони не лише непрактичні, а й вже втрачають актуальність, адже в тренді природність і легкість.

Манікюр з 3D-дизайном. Фото з Instagram

Довгі й гострі нігті

Агресивні "котячі" нігті відходять у минуле. Вони виглядають надто зухвало і не відповідають сучасним тенденціям до зручності й простоти. Майстри радять звернути увагу на акуратну середню довжину, яка підкреслює природну красу.

Довгі та гострі нігті. Фото з Instagram

Тваринні принти

Леопардові чи зеброві принти на нігтях залишаються у спогадах минулих сезонів. Зимовий гардероб зі стриманими текстурами й кольорами не "дружить" із таким дизайном, тому краще обирати щось більш універсальне.

Манікюр з тваринним принтом. Фото з Instagram

Матове покриття з яскравими відтінками

Поєднання матового фінішу з яскравими кольорами раніше вважалося трендом. Але тепер це виглядає занадто строкато. Для матового покриття краще обирати глибокі темні відтінки, які створюють елегантний зимовий образ.

Яскраві відтінки в манікюрі. Фото з Instagram

Замість складних 3D-дизайнів та кислотних кольорів обирайте лаконічний стиль і природну довжину. Пастель, темні відтінки та мінімалістичні дизайни — це саме те, що потрібно для стильного зимового манікюру у 2025 році.

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