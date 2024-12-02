Зимний маникюр 2025 – какие дизайны уже не в моде

Что не модно этой зимой — антитренды маникюра 2025
Мода на маникюр, как и на одежду, постоянно меняется. То, что еще недавно было на пике популярности, этой зимой становится антитрендом. Если вы хотите оставаться в тренде, выбирайте минималистические дизайны и сдержанные цвета.
Сайт Новини.LIVE расскажет, какие же идеи следует оставить в прошлом.
Яркий неон
Неоновые цвета, которые захватывали модниц в теплое время года, зимой выглядят некстати. В холодное время такие оттенки не вписываются в общее настроение сезона. Вместо неона мастера советуют пастельные или насыщенные темные оттенки, прекрасно подходящие для зимы.
Сложные 3D-дизайны
Камни, жемчужины и объемные элементы выглядят празднично, но в повседневной жизни создают больше хлопот, чем радости. Они не только непрактичны, но уже теряют актуальность, ведь в тренде естественность и легкость.
Длинные и острые ногти
Агрессивные "кошачьи" ногти уходят в прошлое. Они выглядят слишком дерзко и не отвечают современным тенденциям к удобству и простоте. Мастера советуют обратить внимание на аккуратную среднюю длину, подчеркивающую естественную красоту.
Животные принты
Леопардовые или зебровые принты на ногтях остаются в воспоминаниях прошлых сезонов. Зимний гардероб со сдержанными текстурами и цветами не "дружит" с таким дизайном, поэтому лучше выбирать нечто более универсальное.
Матовое покрытие с яркими оттенками
Сочетание матового финиша с яркими цветами раньше считалось трендом. Но теперь это выглядит слишком пестро. Для матового покрытия лучше выбирать глубокие темные оттенки, создающие элегантный зимний образ.
Вместо сложных 3D-дизайнов и кислотного цвета выбирайте лаконичный стиль и естественную длину. Пастель, темные оттенки и минималистичные дизайны — именно то, что нужно для стильного зимнего маникюра в 2025 году.
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