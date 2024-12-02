Зимний маникюр 2025 – какие дизайны уже не в моде

Мастер по ногтям делает маникюр. Фото: Pixabay

Мода на маникюр, как и на одежду, постоянно меняется. То, что еще недавно было на пике популярности, этой зимой становится антитрендом. Если вы хотите оставаться в тренде, выбирайте минималистические дизайны и сдержанные цвета.

Сайт Новини.LIVE расскажет, какие же идеи следует оставить в прошлом.

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Яркий неон

Неоновые цвета, которые захватывали модниц в теплое время года, зимой выглядят некстати. В холодное время такие оттенки не вписываются в общее настроение сезона. Вместо неона мастера советуют пастельные или насыщенные темные оттенки, прекрасно подходящие для зимы.

Неоновый маникюр. Фото с Instagram

Сложные 3D-дизайны

Камни, жемчужины и объемные элементы выглядят празднично, но в повседневной жизни создают больше хлопот, чем радости. Они не только непрактичны, но уже теряют актуальность, ведь в тренде естественность и легкость.

Маникюр с 3D-дизайном. Фото с Instagram

Длинные и острые ногти

Агрессивные "кошачьи" ногти уходят в прошлое. Они выглядят слишком дерзко и не отвечают современным тенденциям к удобству и простоте. Мастера советуют обратить внимание на аккуратную среднюю длину, подчеркивающую естественную красоту.

Длинные и острые ногти. Фото с Instagram

Животные принты

Леопардовые или зебровые принты на ногтях остаются в воспоминаниях прошлых сезонов. Зимний гардероб со сдержанными текстурами и цветами не "дружит" с таким дизайном, поэтому лучше выбирать нечто более универсальное.

Маникюр с животным принтом. Фото с Instagram

Матовое покрытие с яркими оттенками

Сочетание матового финиша с яркими цветами раньше считалось трендом. Но теперь это выглядит слишком пестро. Для матового покрытия лучше выбирать глубокие темные оттенки, создающие элегантный зимний образ.

Яркие оттенки в маникюре. Фото с Instagram

Вместо сложных 3D-дизайнов и кислотного цвета выбирайте лаконичный стиль и естественную длину. Пастель, темные оттенки и минималистичные дизайны — именно то, что нужно для стильного зимнего маникюра в 2025 году.

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