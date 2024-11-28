Французький манікюр за 5 хвилин — відео лайфхак зТікТок

Ідеальний французький манікюр за 5 хвилин з ТікТок — відео
Французький манікюр давно став символом елегантності та доглянутого вигляду. Мрієте про такий, але рука не слухається, а трафаретів під рукою немає? Простий спонж для макіяжу стане вашим найкращим помічником у цій справі.
Цей метод підкорив TikTok, де блогерки з LifePrettyHacks поділилися унікальним лайфхаком.
Що знадобиться для ідеального френча
@lifeprettyhacks
Good idea for girls😃#foryou #diy #idea #beautiful #tipsforgirls #beautyhacks #tutorial #lifehack #try #foryoupage♬ Victoria's Secret - Jax
Для цього методу не потрібно складних інструментів чи професійних навичок. Вам знадобляться:
- Спонж для макіяжу — будь-який, що є під рукою.
- Харчова плівка — щоб лак не пошкодив поверхню спонжа.
- Лак для нігтів — оберіть класичний білий або експериментуйте з кольорами.
- Ватні палички та рідина для зняття лаку — для корекції дрібних похибок.
- Закріплювач — щоб ваш манікюр довше тримався.
Покрокова інструкція
- Оберніть спонж плівкою. Це зробить процес акуратним і допоможе уникнути плям.
- Нанесіть лак на плівку. Намалюйте на ній смужку потрібної товщини.
- Вмочіть кінчики нігтів у лак на спонжі. Легким рухом нанесіть лак на кінчик кожного нігтя.
- Видаліть надлишки. Використовуйте ватну паличку з рідиною для зняття лаку, щоб очистити шкіру навколо нігтів.
- Закріпіть результат. Нанесіть прозорий топ, щоб ваш манікюр виглядав професійно.
Цей спосіб підходить для будь-якої довжини нігтів та дозволяє експериментувати з кольорами. Наприклад, класичний білий або яскраві відтінки — усе залежить від вашого настрою.
Раніше ми писали про аксесуар, що гармонійно доповнить будь-яке вбрання.
Також ми повідомляли, як гарно завʼязати зимовий шарф.
Читайте Новини.LIVE!