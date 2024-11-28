Французький манікюр за 5 хвилин — відео лайфхак зТікТок

Французький манікюр. Фото: Pixabay

Французький манікюр давно став символом елегантності та доглянутого вигляду. Мрієте про такий, але рука не слухається, а трафаретів під рукою немає? Простий спонж для макіяжу стане вашим найкращим помічником у цій справі.

Цей метод підкорив TikTok, де блогерки з LifePrettyHacks поділилися унікальним лайфхаком.

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Для цього методу не потрібно складних інструментів чи професійних навичок. Вам знадобляться:

Спонж для макіяжу — будь-який, що є під рукою.

Харчова плівка — щоб лак не пошкодив поверхню спонжа.

Лак для нігтів — оберіть класичний білий або експериментуйте з кольорами.

Ватні палички та рідина для зняття лаку — для корекції дрібних похибок.

Закріплювач — щоб ваш манікюр довше тримався. Класний французький манікюр легко і швидко. Фото: скриншот відео

Покрокова інструкція

Оберніть спонж плівкою. Це зробить процес акуратним і допоможе уникнути плям. Нанесіть лак на плівку. Намалюйте на ній смужку потрібної товщини. Вмочіть кінчики нігтів у лак на спонжі. Легким рухом нанесіть лак на кінчик кожного нігтя. Видаліть надлишки. Використовуйте ватну паличку з рідиною для зняття лаку, щоб очистити шкіру навколо нігтів. Закріпіть результат. Нанесіть прозорий топ, щоб ваш манікюр виглядав професійно.

Цей спосіб підходить для будь-якої довжини нігтів та дозволяє експериментувати з кольорами. Наприклад, класичний білий або яскраві відтінки — усе залежить від вашого настрою.

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