Французский маникюр за 5 минут — видео лайфхак с ТикТок

Французский маникюр. Фото: Pixabay

Французский маникюр давно стал символом элегантности и ухоженного вида. Мечтаете о таком, но рука не слушается, а трафаретов под рукой нет? Простой спонж для макияжа станет вашим лучшим помощником в этом деле.

Этот метод покорил TikTok, где блогерши из LifePrettyHacks поделились уникальным лайфхаком.

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Для этого метода не требуется сложных инструментов или профессиональных навыков. Вам понадобятся:

Спонж для макияжа — любой, что есть под рукой.

Пищевая пленка — чтобы лак не повредил поверхность спонжа.

Лак для ногтей — выберите классический белый или экспериментируйте с цветом.

Ватные палочки и жидкость — для снятия лака для коррекции мелких погрешностей.

Закрепитель — чтобы ваш маникюр дольше держался. Классный французский маникюр легко и быстро. Фото: скриншот видео

Пошаговая инструкция

Оберните спонж пленкой. Это сделает процесс аккуратным и поможет избежать пятен. Нанесите лак на пленку. Нарисуйте на ней полоску нужной толщины. Смочите кончики ногтей в лак на спонже. Легким движением нанесите лак на кончик каждого ногтя. Удалите излишки. Используйте ватную палочку с жидкостью для снятия лака, чтобы очистить кожу вокруг ногтей. Закрепите результат. Нанесите прозрачный топ, чтобы ваш маникюр выглядел профессионально.

Этот способ подходит для любой длины ногтей и позволяет экспериментировать с цветами. Например, классический белый или яркие оттенки — все зависит от вашего настроения.

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