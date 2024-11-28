Французский маникюр за 5 минут — видео лайфхак с ТикТок

Идеальный французский маникюр за 5 минут из ТикТок — видео
Французский маникюр давно стал символом элегантности и ухоженного вида. Мечтаете о таком, но рука не слушается, а трафаретов под рукой нет? Простой спонж для макияжа станет вашим лучшим помощником в этом деле.
Этот метод покорил TikTok, где блогерши из LifePrettyHacks поделились уникальным лайфхаком.
Что понадобится для идеального френча
@lifeprettyhacks
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Для этого метода не требуется сложных инструментов или профессиональных навыков. Вам понадобятся:
- Спонж для макияжа — любой, что есть под рукой.
- Пищевая пленка — чтобы лак не повредил поверхность спонжа.
- Лак для ногтей — выберите классический белый или экспериментируйте с цветом.
- Ватные палочки и жидкость — для снятия лака для коррекции мелких погрешностей.
- Закрепитель — чтобы ваш маникюр дольше держался.
Пошаговая инструкция
- Оберните спонж пленкой. Это сделает процесс аккуратным и поможет избежать пятен.
- Нанесите лак на пленку. Нарисуйте на ней полоску нужной толщины.
- Смочите кончики ногтей в лак на спонже. Легким движением нанесите лак на кончик каждого ногтя.
- Удалите излишки. Используйте ватную палочку с жидкостью для снятия лака, чтобы очистить кожу вокруг ногтей.
- Закрепите результат. Нанесите прозрачный топ, чтобы ваш маникюр выглядел профессионально.
Этот способ подходит для любой длины ногтей и позволяет экспериментировать с цветами. Например, классический белый или яркие оттенки — все зависит от вашего настроения.
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