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Идеальный французский маникюр за 5 минут из ТикТок — видео

28 ноября 2024 15:00
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Французский маникюр за 5 минут — видео лайфхак с ТикТок
Французский маникюр. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Французский маникюр давно стал символом элегантности и ухоженного вида. Мечтаете о таком, но рука не слушается, а трафаретов под рукой нет? Простой спонж для макияжа станет вашим лучшим помощником в этом деле.

Этот метод покорил TikTok, где блогерши из LifePrettyHacks поделились уникальным лайфхаком.

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Для этого метода не требуется сложных инструментов или профессиональных навыков. Вам понадобятся:

  • Спонж для макияжа — любой, что есть под рукой.
  • Пищевая пленка — чтобы лак не повредил поверхность спонжа.
  • Лак для ногтей — выберите классический белый или экспериментируйте с цветом.
  • Ватные палочки и жидкость — для снятия лака для коррекции мелких погрешностей.
  • Закрепитель — чтобы ваш маникюр дольше держался.
    Идеальный французский маникюр за 5 минут с ТикТок — відео - фото 1
    Классный французский маникюр легко и быстро. Фото: скриншот видео

Пошаговая инструкция

  1. Оберните спонж пленкой. Это сделает процесс аккуратным и поможет избежать пятен.
  2. Нанесите лак на пленку. Нарисуйте на ней полоску нужной толщины.
  3. Смочите кончики ногтей в лак на спонже. Легким движением нанесите лак на кончик каждого ногтя.
  4. Удалите излишки. Используйте ватную палочку с жидкостью для снятия лака, чтобы очистить кожу вокруг ногтей.
  5. Закрепите результат. Нанесите прозрачный топ, чтобы ваш маникюр выглядел профессионально.

Этот способ подходит для любой длины ногтей и позволяет экспериментировать с цветами. Например, классический белый или яркие оттенки — все зависит от вашего настроения.

Раньше мы писали об аксессуаре, который гармонично дополнит любой наряд.

Также мы сообщали, как красиво завязать зимний шарф.

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