Розкішний зимовий манікюр — ідеї, що зроблять вас зіркою

Святковий манікюр. Фото: Pixabay

Зима — це не тільки час теплих светрів і пуховиків, а й чудова можливість додати нотку елегантності у свій образ за допомогою манікюру. Цього сезону тренди вражають різноманітністю, і кожна модниця зможе знайти щось своє.

Сайт Новини.LIVE детальніше розповість про це.

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Які кольори в моді цього сезону

У 2024 році палітра зимового манікюру поєднує класичні холодні відтінки з ефектними акцентами. Серед наймодніших кольорів:

глибокий синій;

смарагдовий зелений;

винний та бордовий;

перлинний білий, сріблястий та золотий;

бронзовий.

Нюдові кольори, молочні відтінки та карамель завжди залишаються актуальними. Вони підходять для повсякденного манікюру і створюють витончений образ.

Варіант манікюру в бордовому кольорі. Фото з Instagram

Для святкових вечорів і новорічних свят стилісти радять експериментувати з блиском. Невеликі блискітки, акценти зі срібла чи золота, дрібні стрази або глітер зроблять ваші нігті яскравими, але не надто кричущими.

Манікюр з блиском. Фото з Instagram

Яка форма нігтів у моді

Природність залишається основним трендом. У моді:

м'який квадрат;

овал;

мигдаль.

Ці форми підкреслюють витонченість рук і підходять для будь-якої довжини нігтів. Якщо ж хочете чогось сміливішого, спробуйте довгі нігті у формі "балерини". Вони додадуть елегантності навіть найпростішому образу.

Основні тренди манікюру 2024

Цього сезону головними напрямками стали:

Хромований ефект — металевий блиск у холодних відтінках.

— металевий блиск у холодних відтінках. Френч із акцентами — класика з цікавими деталями.

— класика з цікавими деталями. Матовий манікюр — глибокі відтінки, які виглядають розкішно та стримано.

Френч з акцентами. Фото з Instagram

Дизайн манікюру з матовим покриттям. Фото з Instagram



Зимовий манікюр 2024 року дозволяє обрати ідеальне поєднання природності, стилю та святкового настрою. Достатньо враховувати трендові кольори, форму нігтів і не боятися експериментувати з деталями.

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