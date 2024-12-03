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Манікюр з ефектом розкоші — модні ідеї для зими 2025

3 грудня 2024 18:30
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Розкішний зимовий манікюр — ідеї, що зроблять вас зіркою
Святковий манікюр. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зима — це не тільки час теплих светрів і пуховиків, а й чудова можливість додати нотку елегантності у свій образ за допомогою манікюру. Цього сезону тренди вражають різноманітністю, і кожна модниця зможе знайти щось своє.

Сайт Новини.LIVE детальніше розповість про це.

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Які кольори в моді цього сезону

У 2024 році палітра зимового манікюру поєднує класичні холодні відтінки з ефектними акцентами. Серед наймодніших кольорів:

  • глибокий синій;
  • смарагдовий зелений;
  • винний та бордовий;
  • перлинний білий, сріблястий та золотий;
  • бронзовий.

Нюдові кольори, молочні відтінки та карамель завжди залишаються актуальними. Вони підходять для повсякденного манікюру і створюють витончений образ.

Манікюр з ефектом розкоші — модні ідеї для зими 2025 - фото 1
Варіант манікюру в бордовому кольорі. Фото з Instagram

Для святкових вечорів і новорічних свят стилісти радять експериментувати з блиском. Невеликі блискітки, акценти зі срібла чи золота, дрібні стрази або глітер зроблять ваші нігті яскравими, але не надто кричущими.

Манікюр з ефектом розкоші — модні ідеї для зими 2025 - фото 2
Манікюр з блиском. Фото з Instagram

Яка форма нігтів у моді

Природність залишається основним трендом. У моді:

  • м'який квадрат;
  • овал;
  • мигдаль.

Ці форми підкреслюють витонченість рук і підходять для будь-якої довжини нігтів. Якщо ж хочете чогось сміливішого, спробуйте довгі нігті у формі "балерини". Вони додадуть елегантності навіть найпростішому образу.

Основні тренди манікюру 2024

Цього сезону головними напрямками стали:

  • Хромований ефект — металевий блиск у холодних відтінках.
  • Френч із акцентами — класика з цікавими деталями.
  • Матовий манікюр — глибокі відтінки, які виглядають розкішно та стримано.
Манікюр з ефектом розкоші — модні ідеї для зими 2025 - фото 3
Френч з акцентами. Фото з Instagram
Манікюр з ефектом розкоші — модні ідеї для зими 2025 - фото 4
Дизайн манікюру з матовим покриттям. Фото з Instagram


Зимовий манікюр 2024 року дозволяє обрати ідеальне поєднання природності, стилю та святкового настрою. Достатньо враховувати трендові кольори, форму нігтів і не боятися експериментувати з деталями.

Раніше ми писали про те, який дизайн манікюру не модний цього сезону.

Також ми повідомляли, як зробити ідеальний французький манікюр за 5 хвилин.

мода зима манікюр краса стиль

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