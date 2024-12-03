Розкішний зимовий манікюр — ідеї, що зроблять вас зіркою

Манікюр з ефектом розкоші — модні ідеї для зими 2025
Зима — це не тільки час теплих светрів і пуховиків, а й чудова можливість додати нотку елегантності у свій образ за допомогою манікюру. Цього сезону тренди вражають різноманітністю, і кожна модниця зможе знайти щось своє.
Сайт Новини.LIVE детальніше розповість про це.
Які кольори в моді цього сезону
У 2024 році палітра зимового манікюру поєднує класичні холодні відтінки з ефектними акцентами. Серед наймодніших кольорів:
- глибокий синій;
- смарагдовий зелений;
- винний та бордовий;
- перлинний білий, сріблястий та золотий;
- бронзовий.
Нюдові кольори, молочні відтінки та карамель завжди залишаються актуальними. Вони підходять для повсякденного манікюру і створюють витончений образ.
Для святкових вечорів і новорічних свят стилісти радять експериментувати з блиском. Невеликі блискітки, акценти зі срібла чи золота, дрібні стрази або глітер зроблять ваші нігті яскравими, але не надто кричущими.
Яка форма нігтів у моді
Природність залишається основним трендом. У моді:
- м'який квадрат;
- овал;
- мигдаль.
Ці форми підкреслюють витонченість рук і підходять для будь-якої довжини нігтів. Якщо ж хочете чогось сміливішого, спробуйте довгі нігті у формі "балерини". Вони додадуть елегантності навіть найпростішому образу.
Основні тренди манікюру 2024
Цього сезону головними напрямками стали:
- Хромований ефект — металевий блиск у холодних відтінках.
- Френч із акцентами — класика з цікавими деталями.
- Матовий манікюр — глибокі відтінки, які виглядають розкішно та стримано.
Зимовий манікюр 2024 року дозволяє обрати ідеальне поєднання природності, стилю та святкового настрою. Достатньо враховувати трендові кольори, форму нігтів і не боятися експериментувати з деталями.
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