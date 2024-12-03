Роскошный зимний маникюр – идеи, которые сделают вас звездой

Праздничный маникюр. Фото: Pixabay

Зима — это не только время теплых свитеров и пуховиков, но и отличная возможность добавить нотку элегантности в свой образ с помощью маникюра. В этом сезоне тренды поражают разнообразием, и каждая модница сможет найти что-нибудь свое.

Сайт Новини.LIVE подробнее расскажет об этом.

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Какие цвета в моде этого сезона

В 2024 году палитра зимнего маникюра совмещает классические холодные оттенки с эффектными акцентами. Среди самых модных цветов:

глубокий синий;

изумрудный зеленый;

винный и бордовый;

жемчужный белый, серебристый и золотой;

бронзовый.

Нюдовые цвета, молочные оттенки и карамель всегда остаются актуальными. Они подходят для повседневного маникюра и создают утонченный образ.

Вариант маникюра в бордовом цвете. Фото с Instagram

Для праздничных вечеров и новогодних праздников стилисты рекомендуют экспериментировать с блеском. Небольшие блестки, акценты из серебра или золота, мелкие стразы или глитер сделают ваши ногти яркими, но не слишком вопиющими.

Маникюр с блеском. Фото с Instagram

Какая форма ногтей в моде

Естественность остается главным трендом. В моде:

мягкий квадрат;

овал;

миндаль.

Эти формы подчеркивают изящество рук и подходят для любой длины ногтей. Если же хотите чего-нибудь более смелого, попробуйте длинные ногти в форме "балерины". Они придадут элегантности даже самому простому образу.

Основные тренды маникюра 2024

В этом сезоне главными направлениями стали:

Хромированный эффект — металлический блеск в холодных оттенках.

— металлический блеск в холодных оттенках. Френч с акцентами — классика с интересными деталями.

— классика с интересными деталями. Матовый маникюр — глубокие оттенки, которые выглядят роскошно и сдержанно.

Френч с акцентами. Фото с Instagram

Дизайн маникюра с матовым покрытием. Фото с Instagram



Зимний маникюр 2024 позволяет выбрать идеальное сочетание естественности, стиля и праздничного настроения. Достаточно учитывать трендовый цвет, форму ногтей и не бояться экспериментировать с деталями.

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