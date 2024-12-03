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Маникюр с эффектом роскоши — модные идеи для зимы 2025

3 декабря 2024 18:30
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Роскошный зимний маникюр – идеи, которые сделают вас звездой
Праздничный маникюр. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Зима — это не только время теплых свитеров и пуховиков, но и отличная возможность добавить нотку элегантности в свой образ с помощью маникюра. В этом сезоне тренды поражают разнообразием, и каждая модница сможет найти что-нибудь свое.

Сайт Новини.LIVE подробнее расскажет об этом.

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Какие цвета в моде этого сезона

В 2024 году палитра зимнего маникюра совмещает классические холодные оттенки с эффектными акцентами. Среди самых модных цветов:

  • глубокий синий;
  • изумрудный зеленый;
  • винный и бордовый;
  • жемчужный белый, серебристый и золотой;
  • бронзовый.

Нюдовые цвета, молочные оттенки и карамель всегда остаются актуальными. Они подходят для повседневного маникюра и создают утонченный образ.

Маникюр с эффектом роскоши — модные идеи для зимы 2025 - фото 1
Вариант маникюра в бордовом цвете. Фото с Instagram

Для праздничных вечеров и новогодних праздников стилисты рекомендуют экспериментировать с блеском. Небольшие блестки, акценты из серебра или золота, мелкие стразы или глитер сделают ваши ногти яркими, но не слишком вопиющими.

Маникюр с эффектом роскоши — модные идеи для зимы 2025 - фото 2
Маникюр с блеском. Фото с Instagram

Какая форма ногтей в моде

Естественность остается главным трендом. В моде:

  • мягкий квадрат;
  • овал;
  • миндаль.

Эти формы подчеркивают изящество рук и подходят для любой длины ногтей. Если же хотите чего-нибудь более смелого, попробуйте длинные ногти в форме "балерины". Они придадут элегантности даже самому простому образу.

Основные тренды маникюра 2024

В этом сезоне главными направлениями стали:

  • Хромированный эффект — металлический блеск в холодных оттенках.
  • Френч с акцентами — классика с интересными деталями.
  • Матовый маникюр — глубокие оттенки, которые выглядят роскошно и сдержанно.
Маникюр с эффектом роскоши — модные идеи для зимы 2025 - фото 3
Френч с акцентами. Фото с Instagram
Маникюр с эффектом роскоши — модные идеи для зимы 2025 - фото 4
 Дизайн маникюра с матовым покрытием. Фото с Instagram


Зимний маникюр 2024 позволяет выбрать идеальное сочетание естественности, стиля и праздничного настроения. Достаточно учитывать трендовый цвет, форму ногтей и не бояться экспериментировать с деталями.

Раньше мы писали о том, какой дизайн маникюра не моден в этом сезоне.

Также мы сообщали, как сделать идеальный французский маникюр за 5 минут.

мода зима маникюр красота стиль

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