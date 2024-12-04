Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Святковий манікюр 2025 — стильні ідеї на Новий рік arrow

Святковий манікюр 2025 — стильні ідеї на Новий рік

4 грудня 2024 21:15
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Ідеальний манікюр на Новий рік 2025 —найкращі варіанти
Яскравий манікюр. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Новий рік — це час, коли хочеться мати бездоганний вигляд, і манікюр відіграє важливу роль у створенні святкового образу. У 2025 році актуальні яскраві кольори та креативні дизайни, які підкреслять магію новорічної ночі. 

Сайт Новини.LIVE дасть кілька ідей, які допоможуть вам створити стильний манікюр.

Читайте також:

Популярні кольори для новорічного манікюру

Цього року в тренді:

  • сріблястий і металевий;
  • білий і перловий;
  • синій і темно-синій;
  • червоний.

Ідеї дизайну для святкового манікюру

Блискітки та гліттер

Додайте мерехтіння кінчикам нігтів або прикрасьте один-два нігті повністю. Це створить казкову атмосферу.

Святковий манікюр 2025 — стильні ідеї на Новий рік - фото 1
Манікюр з блискітками. Фото з Instagram

Новорічні малюнки

Сніжинки, ялинки, зорі та морозні візерунки стануть чудовим тематичним вибором. Також можна потішити символ 2025 року Змію і зробити манікюр в її стилі.

Святковий манікюр 2025 — стильні ідеї на Новий рік - фото 2
Нестандартний варіант манікюру. Фото з Instagram

Френч із святковими акцентами

Класичний французький манікюр можна оновити за допомогою блискучих смужок або прикрасити стразами акцентний ніготь.

Святковий манікюр 2025 — стильні ідеї на Новий рік - фото 3
Френч у святковому дизайні. Фото з Instagram

Омбре

Плавний перехід кольорів, наприклад, білого та рожевого чи синього і чорного, виглядає надзвичайно елегантно.

Святковий манікюр 2025 — стильні ідеї на Новий рік - фото 4
Манікюр в стилі омбре. Фото з Instagram

Як підготувати нігті до свята

Перед створенням дизайну варто приділити увагу догляду:

  1. Зробіть ванночку для рук із оліями, щоб зволожити шкіру.
  2. Використовуйте олію для кутикули, щоб пом’якшити її.
  3. Нанесіть базове покриття для захисту нігтів і продовження стійкості манікюру.

Створіть свій ідеальний манікюр, який доповнить ваш новорічний образ і подарує святковий настрій!

Раніше ми писали про те, в якому стилі варто зробити манікюр цієї зими.

Також ми повідомляли, який дизайн манікюру чоловіки обожнюють.

свята манікюр Новий рік краса стиль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 МОУ відмовило у виплаті донці загиблого бійця — що вирішив суд

21:13 Зеленський у зверненні анонсував санкції проти грузинської влади

21:08 Мамардашвілі підтримав протести й тепер поза складом Валенсії

Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

20:27 Опади і не тільки — синоптики дали прогноз погоди на завтра

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:14 У центрі Нью-Йорка застрелили відомого бізнесмена

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

20:05 Ціни на овочі зросли до рекордного рівня — які саме та чому

20:00 Родичів військових можуть направляти на ВЛК — чому це роблять

19:57 Зеленський зустрівся з генсеком Ради ЄС Берсе — про що говорили

21:13 МОУ відмовило у виплаті донці загиблого бійця — що вирішив суд

21:13 Зеленський у зверненні анонсував санкції проти грузинської влади

21:08 Мамардашвілі підтримав протести й тепер поза складом Валенсії

20:27 Опади і не тільки — синоптики дали прогноз погоди на завтра

20:14 У центрі Нью-Йорка застрелили відомого бізнесмена

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:05 Ціни на овочі зросли до рекордного рівня — які саме та чому

20:00 Родичів військових можуть направляти на ВЛК — чому це роблять

19:57 Зеленський зустрівся з генсеком Ради ЄС Берсе — про що говорили

19:47 Каладзе через протести в Грузії зробив українофобську заяву

19:41 Без опадів, але з морозами — якою завтра буде погода в Києві

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК