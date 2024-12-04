Ідеальний манікюр на Новий рік 2025 —найкращі варіанти

Святковий манікюр 2025 — стильні ідеї на Новий рік
Новий рік — це час, коли хочеться мати бездоганний вигляд, і манікюр відіграє важливу роль у створенні святкового образу. У 2025 році актуальні яскраві кольори та креативні дизайни, які підкреслять магію новорічної ночі.
Сайт Новини.LIVE дасть кілька ідей, які допоможуть вам створити стильний манікюр.
Популярні кольори для новорічного манікюру
Цього року в тренді:
- сріблястий і металевий;
- білий і перловий;
- синій і темно-синій;
- червоний.
Ідеї дизайну для святкового манікюру
Блискітки та гліттер
Додайте мерехтіння кінчикам нігтів або прикрасьте один-два нігті повністю. Це створить казкову атмосферу.
Новорічні малюнки
Сніжинки, ялинки, зорі та морозні візерунки стануть чудовим тематичним вибором. Також можна потішити символ 2025 року Змію і зробити манікюр в її стилі.
Френч із святковими акцентами
Класичний французький манікюр можна оновити за допомогою блискучих смужок або прикрасити стразами акцентний ніготь.
Омбре
Плавний перехід кольорів, наприклад, білого та рожевого чи синього і чорного, виглядає надзвичайно елегантно.
Як підготувати нігті до свята
Перед створенням дизайну варто приділити увагу догляду:
- Зробіть ванночку для рук із оліями, щоб зволожити шкіру.
- Використовуйте олію для кутикули, щоб пом’якшити її.
- Нанесіть базове покриття для захисту нігтів і продовження стійкості манікюру.
Створіть свій ідеальний манікюр, який доповнить ваш новорічний образ і подарує святковий настрій!
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