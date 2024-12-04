Ідеальний манікюр на Новий рік 2025 —найкращі варіанти

Яскравий манікюр. Фото: Pixabay

Новий рік — це час, коли хочеться мати бездоганний вигляд, і манікюр відіграє важливу роль у створенні святкового образу. У 2025 році актуальні яскраві кольори та креативні дизайни, які підкреслять магію новорічної ночі.

Сайт Новини.LIVE дасть кілька ідей, які допоможуть вам створити стильний манікюр.

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Цього року в тренді:

сріблястий і металевий;

білий і перловий;

синій і темно-синій;

червоний.

Ідеї дизайну для святкового манікюру

Блискітки та гліттер

Додайте мерехтіння кінчикам нігтів або прикрасьте один-два нігті повністю. Це створить казкову атмосферу.

Манікюр з блискітками. Фото з Instagram

Новорічні малюнки

Сніжинки, ялинки, зорі та морозні візерунки стануть чудовим тематичним вибором. Також можна потішити символ 2025 року Змію і зробити манікюр в її стилі.

Нестандартний варіант манікюру. Фото з Instagram

Френч із святковими акцентами

Класичний французький манікюр можна оновити за допомогою блискучих смужок або прикрасити стразами акцентний ніготь.

Френч у святковому дизайні. Фото з Instagram

Омбре

Плавний перехід кольорів, наприклад, білого та рожевого чи синього і чорного, виглядає надзвичайно елегантно.

Манікюр в стилі омбре. Фото з Instagram

Як підготувати нігті до свята

Перед створенням дизайну варто приділити увагу догляду:

Зробіть ванночку для рук із оліями, щоб зволожити шкіру. Використовуйте олію для кутикули, щоб пом’якшити її. Нанесіть базове покриття для захисту нігтів і продовження стійкості манікюру.

Створіть свій ідеальний манікюр, який доповнить ваш новорічний образ і подарує святковий настрій!

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