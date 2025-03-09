Трендовые свитера весны-2025 — V-образный вырез в центре внимания

Девушка в стильном свитере. Фото: Freepik

В сезоне весна-лето 2025 свитера с V-вырезом станут ключевой вещью гардероба. Он не только делает любой образ более стильным, но и добавляет легкости, элегантности и немного небрежного шика. Универсальность — главное преимущество: свитер с таким вырезом можно носить как с джинсами, так и с элегантными юбками или классическими костюмами.

Об этом пишет Vogue.

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Сегодня дизайнеры смело экспериментируют с формой и глубиной выреза. В коллекциях The Row есть как классические, сдержанные модели, так и варианты с глубоким вырезом, которые добавляют игривости. Легкие, приталенные версии, такие как Isaora, выглядят изящно и естественно, словно вторая кожа.

Bottega Veneta показала, что V-вырез может быть не только сдержанным, но и выразительным. В весенней коллекции появился каштановый свитер в паре с асимметричной юбкой, а в Resort 2025 — более нежные варианты с легкими тканями и интересными сочетаниями принтов.

Bottega Veneta весна-лето 2025. Фото: Vogue

Британский бренд &Daughter несколько раз полностью распродавал свой свитер Balla Slouch V-Neck из шотландской шерсти. Особенно популярной стала модель в светло-сером цвете. По словам основательницы Баффи Рид, V-вырез отлично подчеркивает шею и зону декольте.

Не отстает и шотландский бренд Begg X Co, который готовит серию новых свитеров с этим вырезом в коллекции осень-зима 2025/2026. Их модели созданы для многослойных образов, сочетая тепло, легкость и стиль.

Bottega Veneta Resort 2025. Фото: Vogue

V-вырез — это не просто модная тенденция, а деталь, которая превращает даже самый простой свитер в стильную вещь. В 2025 году он становится важным элементом базового гардероба, который будет актуальным еще долго.

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