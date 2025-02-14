Широкі штани, як у Наді Дорофєєвої — тренд 2025 року

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Широкі штани впевнено повертаються в моду та стають справжнім маст-хевом 2025 року. Вони не просто зручні — це річ, яка робить будь-який образ стильним, сучасним і водночас комфортним. Не дивно, що їх дедалі частіше можна побачити не лише на подіумах, а й у повсякденних луках відомих модниць.

Про це пише "РБК-Україна".

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Цей фасон нагадує стиль 90-х і 2000-х, але зараз дизайнери вдосконалили крій, щоб він мав гармонійний вигляд у сучасних аутфітах. Тепер їх носять із будь-яким взуттям — від елегантних підборів до зручних кросівок чи грубих черевиків.

Популярна співачка Надя Дорофєєва вже оцінила цей тренд та показала ефектний образ із широкими штанами. Вона зробила ставку на модель з високою посадкою та цікавим поясом, доповнивши штани стильним багатошаровим луком.

Модний аутфіт з широкими штанами. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Як носити широкі штани

Завдяки своїй універсальності цей одяг легко комбінується з різними речами.

Жакет або піджак — якщо потрібен більш діловий або елегантний вигляд, широкі штани чудово доповнюють оверсайз-піджаки чи класичні жакети. Такий лук має дорогий та стильний вигляд.

Вільний светр — для тих, хто любить затишок, ідеальним рішенням буде об’ємний светр або світшот. Такий комплект добре підходить для холодної пори року.

Широкі штани в образі. Фото з Instagram

Кроп-топ або топ на одне плече — влітку широкі штани чудовий мають вигляд із короткими топами, підкреслюючи талію та додаючи легкості образу.

Приталений верх — щоб створити гармонійний силует, можна обрати більш облягаючий верх, наприклад, блузку або базову футболку, заправлену в штани.

Отже, широкі штани — не просто модний тренд, а справжній маст-хев 2025 року. Вони дають свободу, зручність і можливість створювати десятки стильних аутфітів. Головне — не боятися експериментів та додавати до них свою індивідуальність.

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