Широкие брюки, как у Нади Дорофеевой — тренд 2025 года

Надя Дорофеева показала, как носить широкие брюки в 2025 году
Широкие брюки уверенно возвращаются в моду и становятся настоящим маст-хэвом 2025 года. Они не просто удобны — это вещь, которая делает любой образ стильным, современным и одновременно комфортным. Неудивительно, что их все чаще можно увидеть не только на подиумах, но и в повседневных луках известных модниц.
Об этом пишет "РБК-Украина".
Почему все выбирают широкие брюки
Этот фасон напоминает стиль 90-х и 2000-х, но сейчас дизайнеры усовершенствовали крой, чтобы он гармонично смотрелся в современных аутфитах. Теперь их носят с любой обувью — от элегантных каблуков до удобных кроссовок или грубых ботинок.
Популярная певица Надя Дорофеева уже оценила этот тренд и показала эффектный образ с широкими брюками. Она сделала ставку на модель с высокой посадкой и интересным поясом, дополнив брюки стильным многослойным луком.
Как носить широкие брюки
Благодаря своей универсальности эта одежда легко комбинируется с разными вещами.
Жакет или пиджак — если нужен более деловой или элегантный вид, широкие брюки прекрасно дополняют оверсайз-пиджаки или классические жакеты. Такой лук имеет дорогой и стильный вид.
Свободный свитер — для тех, кто любит уют, идеальным решением будет объемный свитер или свитшот. Такой комплект хорошо подходит для холодного времени года.
Кроп-топ или топ на одно плечо — летом широкие брюки отлично смотрятся с короткими топами, подчеркивая талию и добавляя легкости образу.
Приталенный верх — чтобы создать гармоничный силуэт, можно выбрать более облегающий верх, например, блузку или базовую футболку, заправленную в брюки.
Итак, широкие брюки — не просто модный тренд, а настоящий маст-хэв 2025 года. Они дают свободу, удобство и возможность создавать десятки стильных аутфитов. Главное — не бояться экспериментов и добавлять в них свою индивидуальность.
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