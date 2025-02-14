Широкие брюки, как у Нади Дорофеевой — тренд 2025 года

Надя Дорофеева. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Широкие брюки уверенно возвращаются в моду и становятся настоящим маст-хэвом 2025 года. Они не просто удобны — это вещь, которая делает любой образ стильным, современным и одновременно комфортным. Неудивительно, что их все чаще можно увидеть не только на подиумах, но и в повседневных луках известных модниц.

Об этом пишет "РБК-Украина".

Читайте также:

Почему все выбирают широкие брюки

Этот фасон напоминает стиль 90-х и 2000-х, но сейчас дизайнеры усовершенствовали крой, чтобы он гармонично смотрелся в современных аутфитах. Теперь их носят с любой обувью — от элегантных каблуков до удобных кроссовок или грубых ботинок.

Популярная певица Надя Дорофеева уже оценила этот тренд и показала эффектный образ с широкими брюками. Она сделала ставку на модель с высокой посадкой и интересным поясом, дополнив брюки стильным многослойным луком.

Модный аутфит с широкими брюками Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Как носить широкие брюки

Благодаря своей универсальности эта одежда легко комбинируется с разными вещами.

Жакет или пиджак — если нужен более деловой или элегантный вид, широкие брюки прекрасно дополняют оверсайз-пиджаки или классические жакеты. Такой лук имеет дорогой и стильный вид.

Свободный свитер — для тех, кто любит уют, идеальным решением будет объемный свитер или свитшот. Такой комплект хорошо подходит для холодного времени года.

Широкие брюки в образе. Фото из Instagram

Кроп-топ или топ на одно плечо — летом широкие брюки отлично смотрятся с короткими топами, подчеркивая талию и добавляя легкости образу.

Приталенный верх — чтобы создать гармоничный силуэт, можно выбрать более облегающий верх, например, блузку или базовую футболку, заправленную в брюки.

Итак, широкие брюки — не просто модный тренд, а настоящий маст-хэв 2025 года. Они дают свободу, удобство и возможность создавать десятки стильных аутфитов. Главное — не бояться экспериментов и добавлять в них свою индивидуальность.

Ранее мы писали о том, почему "грязные" джинсы набрали бешеную популярность в этом году.

Также мы сообщали, какие брюки могут стать удачной заменой джинсам весной.