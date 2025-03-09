Трендові светри весни-2025 — V-подібний виріз у центрі уваги

Дівчина в стильному светрі. Фото: Freepik

У сезоні весна-літо 2025 светри з V-вирізом стануть ключовою річчю гардероба. Він не лише робить будь-який образ стильнішим, а й додає легкості, елегантності та трохи недбалого шику. Універсальність — головна перевага: светр з таким вирізом можна носити як із джинсами, так і з елегантними спідницями чи класичними костюмами.

Про це пише Vogue.

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Сьогодні дизайнери сміливо експериментують із формою та глибиною вирізу. У колекціях The Row є як класичні, стримані моделі, так і варіанти з глибоким вирізом, що додають грайливості. Легкі, приталені версії, такі як Isaora, мають витончений та природний вигляд, ніби друга шкіра.

Bottega Veneta показала, що V-виріз може бути не лише стриманим, а й виразним. У весняній колекції з’явився каштановий светр у парі з асиметричною спідницею, а в Resort 2025 — ніжніші варіанти з легкими тканинами та цікавими поєднаннями принтів.

Bottega Veneta весна-літо 2025. Фото: Vogue

Британський бренд &Daughter кілька разів повністю розпродував свій светр Balla Slouch V-Neck із шотландської вовни. Особливо популярною стала модель у світло-сірому кольорі. За словами засновниці Баффі Рід, V-виріз чудово підкреслює шию та зону декольте.

Не відстає й шотландський бренд Begg X Co, який готує серію нових светрів із цим вирізом у колекції осінь-зима 2025/2026. Їхні моделі створені для багатошарових образів, поєднуючи тепло, легкість і стиль.

Bottega Veneta Resort 2025. Фото: Vogue

V-виріз — це не просто модна тенденція, а деталь, яка перетворює навіть найпростіший светр на стильну річ. У 2025 році він стає важливим елементом базового гардероба, який буде актуальним ще довго.

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