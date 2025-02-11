Найпопулярніші речі у світі — що купують мільйони

Дівчина з покупками. Фото: Freepik

Мода у 2024 році стала справжньою мозаїкою з класичних речей, неочікуваних вірусних трендів і нових фаворитів. Усі ми прагнемо мати власний стиль і не гнатися за кожною новою хвилею моди, але, погодьмося, не можемо повністю уникнути впливу популярних речей.

Завдяки квартальному звіту Lyst можна зрозуміти, які саме товари підкорили модний світ наприкінці 2024 року та як змінилися звички покупців.

Читайте також:

Сучасна мода все більше тяжіє до речей, які підкреслюють індивідуальність, мають високу якість і відзначаються нестандартними деталями. Великий вплив також залишають знаменитості, які своєю появою в певних образах можуть зробити річ справжнім хітом продажів.

Які бренди впевнено тримаються в лідерах

Одним із найяскравіших трендів кінця 2024 року стала сумка Coach Brooklyn. Вона буквально підірвала TikTok своєю універсальністю і стильним дизайном. Попит на неї виріс на 46%, а червоний брелок у формі вишень, який бренд випустив спеціально для кастомізації, збільшив пошукові запити ще на 77%. Схоже, що тренд на "аксесуари для аксесуарів" – брелоки, значки, хустинки — стає все популярнішим.

Сумка Coach Brooklyn. Фото з Instagram

Ще один абсолютний фаворит — сукня-блейзер Wardrobe.NYC RHW, створена в колаборації з Розі Гантінгтон-Вайтлі. Коли в ній з’явилася Бейонсе на заході на підтримку Камали Гарріс, інтерес до моделі зріс на 110%. Не відстає і Тейлор Свіфт: пальто Charlotte Simone, яке вона одягала, стало об’єктом бажання для багатьох — пошуки злетіли на 242%. Це ще раз доводить, що зірки мають неймовірний вплив на світ моди.

Сукня-блейзер Wardrobe.NYC RHW. Фото з Instagram

UGG також переживає друге народження. Їхні культові мікроботи повернулися в тренди, адже ностальгія за модою 2000-х досі набирає обертів. Попит на цю модель виріс на 358%, і здається, що ці чоботи ще довго залишатимуться в гардеробах модників.

Цікаво, що наприкінці року споживачі почали більше звертати увагу на доступні бренди. Наприклад, COS увірвався в топи популярності з 16% зростанням попиту, а їхній кашеміровий светр став справжнім хітом, особливо серед тих, хто шукав бюджетніший аналог культової моделі від The Row. Сам The Row, хоч і зіткнувся зі зниженням інтересу до наддорогих речей, продовжує утримувати популярність завдяки своїм якісним та позачасовим виробам.

Кашеміровий светр. Фото з Instagram

Одне з головних спостережень звіту — люди все більше обирають якісні, але доступніші речі. Середня ціна на 10 найпопулярніших товарів впала на 27% у порівнянні з минулим роком. Це може свідчити про зміну пріоритетів: замість того щоб вкладати великі суми у люксові речі, споживачі шукають розумніші варіанти.

Тренд "тихої розкоші" поступається місцем більш доступним, але все ж стильним і якісним виробам — і це чудово видно на прикладі таких брендів, як Coach і COS.

Раніше ми писали про те, які стильні речі здивують модниць цього року.

Також ми повідомляли, на яких речах краще не економити, щоб вони могли прослужити роки.