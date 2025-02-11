Самые популярные вещи в мире — что покупают миллионы

Девушка с покупками. Фото: Freepik

Мода в 2024 году стала настоящей мозаикой из классических вещей, неожиданных вирусных трендов и новых фаворитов. Все мы стремимся иметь собственный стиль и не гнаться за каждой новой волной моды, но, согласитесь, не можем полностью избежать влияния популярных вещей.

Благодаря квартальному отчету Lyst можно понять, какие именно товары покорили модный мир в конце 2024 года и как изменились привычки покупателей.

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Современная мода все больше тяготеет к вещам, которые подчеркивают индивидуальность, имеют высокое качество и отличаются нестандартными деталями. Большое влияние также оставляют знаменитости, которые своим появлением в определенных образах могут сделать вещь настоящим хитом продаж.

Какие бренды уверенно держатся в лидерах

Одним из самых ярких трендов конца 2024 года стала сумка Coach Brooklyn. Она буквально взорвала TikTok своей универсальностью и стильным дизайном. Спрос на нее вырос на 46%, а красный брелок в форме вишен, который бренд выпустил специально для кастомизации, увеличил поисковые запросы еще на 77%. Похоже, что тренд на "аксессуары для аксессуаров" — брелоки, значки, платки — становится все популярнее.

Сумка Coach Brooklyn. Фото из Instagram

Еще один абсолютный фаворит — платье-блейзер Wardrobe.NYC RHW, созданное в коллаборации с Рози Хантингтон-Уайтли. Когда в нем появилась Бейонсе на мероприятии в поддержку Камалы Харрис, интерес к модели вырос на 110%. Не отстает и Тейлор Свифт: пальто Charlotte Simone, которое она надевала, стало объектом желания для многих — поиски взлетели на 242%. Это еще раз доказывает, что звезды оказывают невероятное влияние на мир моды.

Платье-блейзер Wardrobe.NYC RHW. Фото из Instagram

UGG также переживает второе рождение. Их культовые микроботы вернулись в тренды, ведь ностальгия по моде 2000-х до сих пор набирает обороты. Спрос на эту модель вырос на 358%, и кажется, что эти сапоги еще долго будут оставаться в гардеробах модников.

Интересно, что в конце года потребители стали больше обращать внимание на доступные бренды. Например, COS ворвался в топы популярности с 16% ростом спроса, а их кашемировый свитер стал настоящим хитом, особенно среди тех, кто искал более бюджетный аналог культовой модели от The Row. Сам The Row, хоть и столкнулся со снижением интереса к сверхдорогим вещам, продолжает удерживать популярность благодаря своим качественным и вневременным изделиям.

Кашемировый свитер. Фото из Instagram

Одно из главных наблюдений отчета — люди все больше выбирают качественные, но более доступные вещи. Средняя цена на 10 самых популярных товаров упала на 27% по сравнению с прошлым годом. Это может свидетельствовать об изменении приоритетов: вместо того чтобы вкладывать большие суммы в люксовые вещи, потребители ищут более разумные варианты.

Тренд "тихой роскоши" уступает место более доступным, но все же стильным и качественным изделиям — и это отлично видно на примере таких брендов, как Coach и COS.

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